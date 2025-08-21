Mamă și fiică, transportate la spital după ce au fost salvate de la înec la 2 Mai

O mamă și fiica sa au fost salvate de la înec, joi, 21 august, de către salvamarii de la 2 Mai. Potrivit autorităților, mama era confuză şi prezenta dificultăţi de respiraţie, iar fiica era conștientă, însă ambele au fost transportate la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, la 2 Mai, după ce două persoane au fost scoase din mare de salvamari.

La faţa locului s-au deplasat ambarcaţiunea Rhib de la Mangalia şi două ambulanţe ale Serviciului Judeţean, scrie News.ro.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au precizat că una din victime, o femeie de 51 de ani, era confuză şi prezenta dificultăţi de respiraţie.

De asemenea, cealaltă persoană scoasă din mare, o fată de 12 ani, fiica femeii de 51 de ani, era conştientă. Ambele persoane au fost duse la spital pentru investigaţii medicale.

Cele două sunt turiste din Bucureşti.