Momentul în care două persoane cu un colac, purtate de valuri în larg, au fost recuperate din mare la Constanța

Două persoane pe un colac gonflabil au fost la un pas de tragedie, după ce au fost duse de curenți în larg, fiind salvați în cele din urmă de jandarmii din Constanța.

Joi, 14 august, în jurul orei 20:30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța au fost alertați că două persoane, aflate pe un colac, sunt purtate de valuri în derivă și nu mai reușesc să ajungă la mal.

„În această seară, în jurul orei 20:30, în timp ce asigurau măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele publice care se desfășurau pe o plajă din municipiul Constanţa, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost înștiințați de către o persoană panicată despre faptul că în largul mării sunt două persoane pe un colac și nu reușesc să ajungă la mal”, a transmis IJJ Constanța.

Potrivit reprezentanților instituției, echipajul s-a deplasat rapid spre zona indicată. Între timp, colacul pe care se aflau cei doi a fost împins de valuri și de curenții marini înspre dig, astfel că jandarmii au aruncat o frânghie către persoanele care pluteau în derivă şi au reuşit să le aducă la mal.

„Jandarmii au intervenit și, aruncând o frânghie, au reușit să apropie colacul de dig și apoi, cu mare dificultate din cauza valurilor, să-i aducă pe cei doi în siguranță pe mal”, au precizat reprezentanții Inspectoratului.