Accident rutier mortal în Olt. Un șofer de 75 ani a lovit cu mașina un pieton care circula pe partea dreaptă a drumului

O femeie în vârstă de 52 ani a murit într-un accident rutier produs miercuri diminneață, 19 noiembrie 2025, pe DN 67 B, într-o localitate din Olt. La volanul mașinii care a lovit-o pe femeie se afla un conducător auto în vârstă de 75 ani. Victima circula pe partea dreaptă a drumului.

Accidentul s-a produs pe raza localității Vulturești, înainte de ora 7.00. Conform anumitor date, femeia se deplasa pe marginea drumului, în aceeași direcție de mers cu autoturismul, fiind acroșată de acesta.

„La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 06:35, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Național 67B , în comuna Vulturești, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 75 de ani, din comuna Vulturești, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a acroșat un pieton, respectiv o femeie de 52 de ani, din aceeași localitate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Femeie a decedat în urma evenimentului rutier. Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu apartul alcootest, rezultatul indicând că acesta nu a consumat băuturi alcoolice.

Cercetările continuă în acest caz, polițiștii urmând să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul și să dispună măsurile legale care se impun.