Poveștile absolvenților de 10 la BAC. „Cred că istoria a fost marcată mai mult de ce s-a întâmplat în culise”

Ana Nicoleta Bărcan este o altă absolventă de liceu care a obținut media 10 la Bacalaureat 2023, fiind produsul uneia dintre cele mai bune școli din țară, Colegiul NaționaI „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea.

Ana a știut de la bun început că va face performanță: „Când le-am spus alor mei că voi termina cu 10, chiar se gândeau că cine știe cât de dezamăgită voi fi dacă iau 9,70, ori 9,80. Deci, nu a fost nici o surpriză! Chiar am scris mai mult decât era necesar. După fiecare probă, mi-am sunat profesorii și am știut că totul a fost bine”.

Pasionată de istorie, tânăra a povestit pentru „Adevărul” cum a ajuns să ia 10 la BAC 2023, ce sacrificii a fost nevoită să facă, dar și ce planuri de viitor are.

Cartea care a schimbat cel puțin un destin

Ana și-a ales cariera dintr-o întâmplare fericită. În clasa a XI-a a avut o revelație după ce a citit o carte: „Regele și Duduia”, de Tatiana Niculescu, despre Regele Carol al II-lea și Elena Lupulescu.

„Am spus imediat după ce am citit-o că voi fi profesoară de istorie, dar un dascăl care, pe lângă materia de la clasă, studiu istoric, le va povesti copiilor despre intrigile din culise. Pentru că eu cred că tot ce s-a întâmplat în fundal, în culise, a marcat mai mult istoria omenirii decât evenimentele aflate în prim-plan”, a povestit tânăra pentru „Adevărul”, mărturisind că va urma cursurile Facultății de Istorie din București. După terminarea facultății și-ar dori să predea chiar la școala unde s-a format.

„Am ales romanul „Ion” pentru că mi-a plăcut și filmul”

Despre examenul de BAC din acest an, Ana a mărturisit: „A fost accesibil pentru că am învățat. Am dat examen la română, istorie și logică. Ultima materie mi-a ridicat un pic probleme, la grila nouă, dar până la urmă am ales ce trebuia. Iar acest lucru a făcut diferența dintre un 9,80 și un 10,00. La Română nu m-am încadrat în timp, precum mă așteptam. În ultimele cinci minute m-am apucat să scriu concluzia la „Ion”. Am ales acest roman pentru că mi-a plăcut și filmul, și aveam mai mult de scris. Mi se pare destul de modern, mai ales „Glasul pământului” care a făcut trimitere la „Glasul iubirii”, destul de actual pentru realitatea zilelor noastre”.

„Îmi place foarte mult să învăț. La școală mă duceam de parcă mergeam acasă”

Deși a învățat consecvent în toți cei patru ani de liceu, s-a pus cu burta pe carte încă de la începutul anului. Și pentru că a simțit că are nevoie de mai multe cunoștințe a mers și la meditații în particular.

Pe lângă școală și pregătire, studiul individual și-a pus amprenta, fiecare weekend fiind dedicat învățării intensive. Și nu puține au fost sfârșiturile de săptămână în care a uitat să mai ia și pauze, lucrând uneori până târziu în noapte: „Am avut un weekend în care am lucrat în continuu de la 15:00 la 2:00, am făcut teste”.

În plus, a contat și atmosfera celor patru ani de liceu: „Mi-e îmi place foarte mult să învăț. Mă uit și la filme, merg și cu prietenii pe afară, dar în primul rând învăț... La școală mă duceam de parcă mergeam acasă, atât de tare mi-a plăcut. În plus, m-am înțeles foarte bine și cu profesorii. Sunt niște oameni extraordinari. Unii dintre dumnealor, când au auzit că vreau să devin dascăl, chiar mi-au spus de câteva ori „colega”. Mi s-a părut onorant”.

„Îmi pare rău că s-a terminat, că acum nu mai am ce să mai fac”

Ana ne-a mai mărturisit că a intrat atât de mult în febra pregătirilor pentru Bacalaureat încât după ce a văzut rezultatele s-a grăbit către casă convinsă că are de lucrat pentru pregătirea în particular: „Abia când am ajuns acasă am realizat că de fapt totul se terminase și m-am gândit: dar eu mâine ce mai fac? Îmi pare rău că s-a terminat totul. Că nu mai am ce să mai fac.”

Acest lucru se datorează și faptului că la facultatea aleasă admiterea se face pe bază de dosare, nu de examen scris.

Și pentru că iubește atât de mult istoria și regalitatea, Ana și-a planificat ca în această vacanță să meargă din nou să viziteze Castelul Peleș, unde nu a mai fost de mulți ani, dar și Mănăstirea Curtea de Argeș.

Colegiul care dă valori pe bandă rulantă, an de an

Liceul de la care provine Ana Nicoleta Bărcan – Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea s-a clasat în acest an pe locul al 13-lea la nivel național, în urma rezultatelor obținute la BAC 2023, cu o medie de 9,10, aceeași obținută și de renumitul Colegiu Național de Informatică „Tudor Vianu” din București.

Dar se cuvine să menționăm și faptul că trei dintre unitățile de învățământ clasate mai sus în Topul liceelor au avut între 7 și 19 candidați la BAC.

CNI „Matei Basarab” din județul Vâlcea se numără printre cele mai bune colegii din țară de ani de zile (locul 9 anul trecut), cu o rată de promovabilitate de sută la sută. De altfel, în ultimii șase ani, s-a clasat de fiecare dată pe primul loc la nivel județean, iar în ultimii doi ani și la nivel regional.