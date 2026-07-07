Top-ul liceelor din Olt după rezultatele de la Bacalaureatul 2026. Patru au rată de promovare zero

Candidații de la Bacalaureatul 2026 au aflat, marți, 7 iulie, rezultatele. În Olt s-a înregistrat și o medie de 10, la C.N. „Radu Greceanu” din Slatina. Rata de promovare este sub media națională.

În județul Olt, rata de promovare, promoție curentă plus promoțiile anterioare, este de doar 66%, față de 74,8% media națională. Rata de promovare din acest an este în scădere comparativ cu 2025 (când a fost 68,8%). O elevă de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, profil Real – Științele Naturii, a obținut și singura medie de 10 de la nivelul județului. Dacă în anii trecuți erau și licee cu rată de promovare de 100%, e vorba de licee cu foarte puțini candidați sau chiar unul singur, în acest an singurii candidați înscriși la liceele lor nu au mai reușit să salveze statistica.

Rezultatele înregistrate sunt înainte de contestații, candidații nemulțumiți de notare putând să depună contestații în 7, 8 și 9 iulie.

Iată care este ierarhia liceelor din Olt după publicarea rezultatelor de la Bacalaureatul 2026 înainte de contestații:

1. COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA – rată de promovare 93,24% (222 candidați, 222 prezenți);

2. LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZU” CARACAL – 92,35 % (197 de candidați, 196 prezenți);

3. COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA – 91,79 (196 candidați, 195 prezenți);

4. LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA - 84,21 (213 candidați, 209 prezenți);

5. LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALȘ – 71,43 (134 candidați, 133 prezenți);

6. LICEUL „ȘTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA – 64,52% (65 candidați, 62 prezennți);

7. LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂNEȘTI-OLT – 64,13% (96 candidați, 92 prezenți);

8. LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ – 62,50 (50 candidați, 48 prezenți);

9. LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI - 58,33% (82 candidați, 72 prezenți);

10. LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” CORABIA – 58,08% (208 candidați);

11. LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL- 58,01% (188 candidați, 181 prezenți);

12. LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS – 56,52% (47 candidați, 46 prezenți);

13. LICEUL ECONOMIC „PETRE S.AURELIAN” SLATINA - 56,41% (170 candidați, 156 prezenți);

14. LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU – 50,0% (16 candidați, 16 prezenți);

15. LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI – 50,0% (13 candidați, 6 prezenți);

16. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA – 42,86 % (95 candidați, 91 prezenți);

17. LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI – 38,46% (29 candidați, 26 prezenți);

18. LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI – 33,33% (28 candidați, 21 prezenți);

19. LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT – 30% (12 candidați, 10 prezenți);

20. LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” - 28,57% (8 candidați, 7 prezenți);

21. LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA – 27,91% (46 candidați, 43 prezenți);

22. LICEUL TEHNOLOGIC „ION POPESCU-CILIENI” CILIENI CILIENI – 20,00% (5 candidați, 5 prezenți);

23. LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA – 19,23% (59 candidați, 52 prezenți);

24. LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL – 16,98 % (56 candidați, 53 prezenți);

25. LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA - 13,51% (48 candidați, 37 prezenți);

26. LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” CARACAL – 12,50 (30 candidați, 24 prezenți);

27. LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL - 0,0% (1 candidat înscris, 1 prezent);

28. LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA – 0,0% (1 candidat înscris, 1 prezent);

29. LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT - 0,0% (1 candidat înscris, 1 prezent);

30. LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE - 0,0% (1 candidat înscris, 1 prezent).