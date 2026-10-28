 A murit șeful Serviciului de Medicină Legală Olt, dr. Liviu Radu. „I-a învățat pe medicii tineri nu doar o profesie, ci și o lecție de umanitate” | adevarul.ro
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A murit șeful Serviciului de Medicină Legală Olt, dr. Liviu Radu. „I-a învățat pe medicii tineri nu doar o profesie, ci și o lecție de umanitate”

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Medicul Liviu Radu, șeful Serviciului Județean de Medicină Legală Olt, a murit luni, 26 octombrie 2026. „Un om cum rar mai vezi”, îl descriu prietenii, apropiații și oamenii care l-au cunoscut.

Medicul Liviu Radu a condus vreme de peste 20 de ani Serviciul Județean de Medicină Legală Olt
Medicul Liviu Radu a condus vreme de peste 20 de ani Serviciul Județean de Medicină Legală Olt Foto: Facebook/PTV Oltenia

Dr. Liviu Radu, medic primar de medicină legală și doctor în științe medicale, și-a desfășurat, din anul 1999, activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, iar din anul 2004 a condus Serviciul Județean de Medicină Legală Olt (secție a SJU Slatina). A fost de asemenea inclus în lista națională a experților medico-legali oficiali și a făcut parte, de-a lungul carierei, din structuri profesionale de specialitate, inclusiv din Consiliul Superior de Medicină Legală. Medicul a murit luni, 26 octombrie 2026, pe patul unui spital din București.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Noii Catedrale Episcopale “Înălțarea Domnului”, strada Ecaterina Teodoroiu, municipiul Slatina, iar slujba religioasă de înmormântare va avea loc joi, 29.10.2026, ora 12.00, a anunțat SJU Slatina.

„I-a învățat pe medicii tineri nu doar o profesie, ci și o lecție de umanitate”

„Un om cum rar mai vezi”, „un om deosebit, un coleg bun și un profesionist”, „i-a învățat pe medicii tineri nu doar o profesie, ci și o lecție de umanitate”, sunt mesajele pe care Spitalul Județean de Urgență Slatina le-a preluat într-o postare pe contul oficial al unității sanitare.

Dincolo de aceste cuvinte spuse de angajații Spitalului Județean de Urgență Slatina despre dr. Liviu Radu, medic primar de medicină legală, șef al Serviciului Județean de Medicină Legală, se află povestea a 27 de ani de muncă și dedicare în Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Dr. Liviu Radu avea 65 de ani și, din anul 1999, a condus Serviciul Județean de Medicină Legală cu profesionalism și respect pentru colegi și profesie.

Conducerea și întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Slatina transmit condoleanțe familiei îndurerate.

Recunoștință și respect, dincolo de timp, domnule doctor Liviu Radu!”, este mesajul care completează postarea reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Oamenii buni sunt chemați la dreapta Tatălui! Sunt mândră ca v-am cunoscut și am învățat lucruri de la dumneavoastră! Nu pot vorbi despre dumneavoastră la trecut! Pentru mine încă sunteți”, a scris directorul de îngrijiri medicale al SJU Slatina, Mirela Stăncioiu.

„O pierdere pentru lumea medicală din județul Olt, pentru colegii alături de care a lucrat atâția ani și pentru toți cei care i-au apreciat profesionalismul”, este un alt mesaj.

„Mi-aș fi dorit să mai avem timp”

Un mesaj aparte a transmis Aurora Constantin, profesor în cadrul University of Edinburgh School of Informatics, oferind detalii despre prietenia veche care o leagă de dr. Liviu Radu, încă din vremea în care medicul lucra la dispensarul din Rusănești.

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Sunt oameni care intră în viața noastră și, fără să ne dăm seama, ajung să ocupe un loc aparte în suflet. Ne devin familie fără să ne lege sângele, ne însoțesc prin încercările și bucuriile vieții, iar prezența lor face totul mai frumos. Pentru mine, Liviu a fost un astfel de om.

Vestea că ne-a părăsit, la doar 65 de ani, după o lungă suferință, m-a îndurerat profund. Îmi este greu să accept că omul pe care l-am cunoscut atât de plin de viață, de veselie și de căldură nu mai este printre noi.

L-am cunoscut cu mulți ani în urmă, la Rusănești, pe vremea când lucra ca medic la dispensarul din comună, aflat foarte aproape de casa părinților mei. Acolo a început o prietenie care, de-a lungul anilor, avea să devină una dintre cele mai prețioase legături din viața mea. Liviu și soția lui, Camelia, mi-au devenit prieteni apropiați, oameni de care m-am simțit legată indiferent de distanță sau de timpul trecut între întâlnirile noastre”, a transmis prof. dr. Aurora Constantin.

Profesia lui îl punea adesea în fața unor realități dure, dar nu i-a răpit niciodată omenia și disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți”, a mai precizat prof. Aurora Constantin.

Dr. Liviu Radu a fost atât medicul căruia i se putea cere un sfat, cât și omul în care prietenii aveau încredere deplină. „Avea răbdarea să explice, să liniștească și să caute soluții, fără să te facă vreodată să simți că îi ceri prea mult”, a detaliat Aurora Constantin.

Decesul medicului Liviu Radu este o pierdere pentru lumea medicală din județul Olt, a mai punctat Aurora Constantin, însă pentru prieteni și apropiați dispariția sa are o dimensiune profund personală, fiind „unul dintre oamenii de neînlocuit”.

Dr. Liviu Radu, la ultima întâlnire cu prietena Aurora Constantin (dr.)
Dr. Liviu Radu, la ultima întâlnire cu prietena Aurora Constantin (dr.) Foto: Arhiva personală Aurora Constantin

Prieten la necaz și la nevoie, dar și omul care se bucura pentru reușitele tovarășilor săi „cu o sinceritate și un entuziasm pe care le întâlnești rar”, astfel îl mai descrie Aurora Constantin.

Liviu avea un umor aparte și un râs molipsitor. Știa să destindă atmosfera, să transforme o conversație obișnuită într-un moment de bucurie și să-i facă pe cei din jur să se simtă bine. Era o adevărată plăcere să ne revedem. Nu conta dacă petreceam împreună câteva minute sau ore întregi, nici cât timp trecuse de la ultima întâlnire. Reluam firesc conversația, povesteam, glumeam și râdeam ca și cum ne-am fi văzut cu o zi înainte. Această naturalețe a prieteniei noastre era unul dintre lucrurile pe care le prețuiam cel mai mult. (...) Mi-aș fi dorit să mai avem timp. Pentru încă o conversație, încă o întâlnire, încă o glumă. Sunt atâtea lucruri pe care le amânăm, convinși că va exista întotdeauna „data viitoare”. Abia când pierdem pe cineva drag înțelegem cât de prețioase erau acele clipe aparent obișnuite.

Mă doare nespus și faptul că sunt departe și nu pot fi acolo pentru a-l conduce pe ultimul drum. Mă gândesc cu atât mai mult la acest lucru cu cât el mi-a fost aproape atunci când am avut cea mai mare nevoie de sprijin. (...)

Drum lin, Liviu! Îmi vei lipsi enorm. Ai fost și vei rămâne unul dintre oamenii de neînlocuit din viața mea. Nu te voi uita niciodată!”, a mai transmis Aurora Constantin.

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