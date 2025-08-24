search
Duminică, 24 August 2025
Toalete mobile pentru cai, obligatorii într-o localitate din județul Sibiu. Cine nu își dotează căruța, ia amendă

Publicat:

Primăria unui oraș din Sibiu obligă crescătorii sau fermierii care circulă cu căruțe pe drumurile publice din oraș să curețe în permanență dejecțiile provenite de la animale. În caz contrar, deținătorii de animale riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 lei.

FOTO: Cosmin Zamfirache
FOTO: Cosmin Zamfirache

Potrivit Agro Inteligența, hotărârea a fost aprobată de Consiliul Local și îi obligă pe crescătorii sau fermierii care circulă cu căruțe pe drumurile publice din oraș să dețină în permanență „dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale”.

Primăria orașului Copșa Mică din județul Sibiu a informat în mediul online că cetățenii sunt obligați să își echipeze căruțele cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale. În caz contrar, deținătorii de animale riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 lei.

Stimați cetățeni. Începând cu data de 14 august 2025 s-a modificat Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.34/2009 referitor la regimul contravențiilor privind gospodărirea și păstrarea ordinii publice în orașul Copșa Mică.

Astfel că este de acum strict interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale”, a fost anunțul publicat de Primărie în mediul online.

Localnicii s-au arătat mulțumiți de decizie, însă unii au atras atenția și asupra altor probleme ce trebuie rezolvate în oraș.

„În sfârșit!! Ar trebui interzis de tot folosirea animalelor la tracțiune... Caii sunt pentru echitație!

Vrei să cari ceva? Ia-ți remorcă. Vrei să lucrezi pământul? Ia-ți utilaje corespunzătoare!”

„Să nu uităm și de semnalizări corespunzător vehiculelor cu tracțiune animală și minori la «hățuri»”

„În Mediaș se cerea din anul 1991 așa ceva, nu aveai voie să intri în Mediaș dacă nu aveai prins la căruț pentru susținerea bălegarului. Ar trebui interzisă ținerea animalelor dacă stăpânul nu deține pământ.”

„Dar cu mașinile care urcă și coboară în Peuri, cu muzica la maxim în miez de noapte, ce faceți? Sau le parchează la geamurile blocurilor tot cu muzica la maxim și mai stau în mașini cu muzica pornită încă 20-30 de minute?”

„Dacă vorbim de ordine și disciplină… ore de liniște. În Peuri e dezastru: trebuie să asculți, vrei nu vrei, muzica celor care au grădini pe partea cu garajele. Toată noaptea pur și simplu ești obligat să le suporți mizeriile, stau cu boxele la grădină fără ca cineva să ia vreo măsură.”

Sibiu

historia.ro
