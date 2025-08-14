Salariile angajaților de la Spitalul Județean Sibiu, reduse după un control al Curții de Conturi. Motivul care a nemulțumit angajații

Angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu vor primi, începând din această lună, salarii mai mici, după ce Curtea de Conturi a constatat că sporurile pentru condiții de muncă au fost calculate greșit în ultimele luni.

Potrivit conducerii spitalului, decizia reprezintă o corecție impusă de lege, însă o parte dintre salariați acuză lipsa consultării și a unei comunicări directe, solicitând prezentarea actelor oficiale, transmite Turnul Sfatului.

Controlul Curții de Conturi, efectuat în iulie 2025, a arătat că, din ianuarie 2024, sporul pentru condiții de muncă a fost calculat pe baza salariului de bază din luna plății, și nu raportat la nivelul din decembrie 2023, așa cum prevăd reglementările în vigoare.

„Începând cu luna ianuarie 2024, au fost majorate eronat salariile care stau la baza calculării sporului pentru condiții de muncă, acestea trebuind să fie plafonate la nivelul celor din luna decembrie 2023”, se arată în informarea semnată de managerul spitalului, jr. Robert Fotache, și de șeful Serviciului RUNOS, ec. Dan Man.

„Conducerea regretă această situație și asigură angajații că s-au luat măsuri care să prevină apariția unor astfel de situații pe viitor”, transmite Robert Fotache.

Nemulțumiți de reducerea veniturilor, unii angajați cer clarificări.

„Vrem să știm dacă tăierile sunt cu sau fără acte oficiale de la Curtea de Conturi. Dacă da, să ni se prezinte documentele. De ce se taie salariile fără ca un reprezentant să fie în cunoștință de cauză? Angajații sunt sancționați pentru orice greșeală și primesc documente doveditoare. De ce nu se aplică aceeași transparență și în cazul erorilor conducerii?”, transmit aceștia.