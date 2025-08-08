search
Vineri, 8 August 2025
Un tânăr din Giurgiu, prins aruncând deșeuri ilegal: amendă de 30.000 de lei și mașină reținută

Publicat:

Un tânăr de 23 de ani din Bolintin-Vale, Giurgiu, a fost surprins de polițiști în timp ce abandona ilegal deșeuri pe un câmp din afara localității. El a primit o amendă uriașă și i-a fost reținută autoutilitara.

Un tânăr din Giurgiu a fost prins aruncând deșeuri pe câmp FOTO: Adevărul / Daniel Guță
Un tânăr din Giurgiu a fost prins aruncând deșeuri pe câmp FOTO: Adevărul / Daniel Guță

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în zona extravilană a orașului Bolintin-Vale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, polițiștii din orașul Bolintin-Vale l-au depistat pe tânăr chiar în momentul în care arunca pe câmp aproximativ 200 de kilograme de deșeuri. Printre acestea se aflau materiale provenite din construcții și renovări, dar și resturi menajere.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Bolintin-Vale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au depistat, în zona extravilană a oraşului Bolintin-Vale, un tânăr, de 23 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce abandona ilegal deşeuri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta ar fi transportat aproximativ 200 de kilograme de deşeuri nepericuloase provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere”, se arată în comunicatul IPJ Giurgiu, citat de Agerpres.

Amendă maximă și confiscarea mașinii 

Pentru fapta sa, tânărul a fost sancționat cu 30.000 de lei, în baza prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor. În plus, polițiștii au dispus și măsura complementară a indisponibilizării autoutilitarei folosite pentru transportul gunoaielor.

Aceasta este una dintre cele mai mari amenzi aplicate recent în județ pentru abandonarea ilegală a deșeurilor. Autoritățile atrag atenția că astfel de acțiuni nu doar că poluează mediul, dar pot avea și consecințe financiare severe pentru cei prinși.


Giurgiu

