Joi, 21 August 2025
Adevărul
Video O fabrică clandestină de țigări, descoperită de DIICOT. Era operată de români, moldoveni și ucraineni

Poliţiştii români de frontieră efectuează, joi, percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov, într-un dosar în care a fost descoperită o fabrică clandestină de ţigarete, utilizată de o grupare infracţională formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni.

Fabrica ilegală de țigarete FOTO: DIICOT
Fabrica ilegală de țigarete FOTO: DIICOT

Polițiștii de frontieră, sub coordonarea DIICOT, fac joi șase percheziții domiciliare pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov, precum și 12 percheziții asupra unor vehicule, în vederea destructurării unei grupări infracționale organizate transnaționale, specializată în săvârșirea infracțiunilor de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.

Perchezițiile vizează spații industriale și mijloace de transport utilizate de gruparea infracțională, formată din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, care, începând cu luna mai 2025, a operaționalizat și gestionat o fabrică clandestină de țigarete pe teritoriul României. Aici erau produse însemnate cantități de țigări ce purtau marca și însemnele grafice specifice unor mărci protejate, bunuri care erau plasate pe piețele negre din spațiul comunitar”, potrivit DIICOT.

Grupul infracţional avea ca scop comiterea de infracţiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obţinerii unor importante beneficii materiale, cu consecinţa producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului,

În cauză se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, concurență neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.

De asemenea, se fac cercetări și pentru deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

