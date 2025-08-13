Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut după ce şi-a ucis bunicul. Victima, găsită în casă, cu multiple răni

Un tânăr de 23 de ani din Sibiu a fost reţonut pentru 24 de ore, fiind acuzat că şi-a ucis bunicul. Victima a fost găsită în casă, în stare de inconştienţă, cu multiple răni la cap şi pe corp, şi a murit la spital.

”În data de 12.08.2025, în jurul orelor 02:13 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită în stare de inconştienţă, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului, precum şi în alte zone ale corpului, la domiciliul său din municipiul Sibiu”, anunţă, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, scrie News.

Procurorii precizează că suspect de comiterea faptei este nepotul victimei, în vârstă de 23 de ani, care locuia împreună cu acesta.

”În cursul zilei de 12.08.2025 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea autorului, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor raportat la violenţă în familie. În cursul zilei de astăzi, ca urmare a decesului victimei, a fost schimbată încadrarea juridică în săvârşirea infracţiunii de omor raportată la violenţă în familie”, au precizat procurorii.

Aceştia anunţă că vor cere arestarea preventivă a tânărului.