Incendiu la o vulcanizare din județul Sibiu. Trafic blocat și mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens și negru

Un incendiu puternic a izbucnit vineri pe DN 1, în zona localității Veștem, județul Sibiu, în incinta unei vulcanizări. Sute de anvelope ard. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, iar traficul rutier a fost complet blocat pe tronsonul afectat.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu anunță că traficul rutier este blocat pe DN 1, la kilometrul 296+400, pe sensul Sibiu – Brașov, pentru a permite intervenția autospecialelor de pompieri.

Polițiștii rutieri dirijează circulația și le recomandă șoferilor să respecte indicațiile acestora și să fie prudenți.

ISU Sibiu precizează că mesajul RO-ALERT a fost transmis din cauza degajărilor mari de fum din zonă. Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice dacă există persoane rănite sau pagube semnificative.

Incendiul se manifestă în curtea punctului de lucru al operatorului economic, cu flăcări vizibile și fum negru dens, observabil de la distanță de șoferii care tranzitează zona.

Pentru stingerea focului au intervenit inițial trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă pentru asigurarea rezervei de apă și un echipaj SMURD. Din cauza intensității incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o autospecială, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.