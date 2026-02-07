search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Văduva lui Adrian Kreiner, arestată după ce ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere

Adriana Viliginschi, fosta iubită și considerată văduva neoficială a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023 în propria locuință, a fost arestată în dosarul femeii din Sibiu acuzate că și-a ucis mama.

Adrian Kreiner și Adriana Viliginschi/FOTO: Ora de Sibiu
Judecătorii de la Tribunalul Sibiu au luat această decizie după o ședință care a durat trei ore, scrie Digi24.

Adriana Viliginschi, psiholog și psihoterapeut cunoscut în Sibiu și fosta parteneră de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner, este acuzată că ar fi învățat-o pe Amiana Păștina (38 de ani), fiica Codruței Notar (66 de ani), să își omoare mama, pentru a pune mâna pe avere.

Fiica victimei a procurat mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma.

Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.  

După obținerea certificatului de deces, fiica victimei a fugit în Dubai, unde a stat peste un an, fiind reținută la revenirea în România, în decembrie 2025.

Adriana Viliginschi este o figură cunoscută publicului și prin legătura sa cu Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, fiind una dintre moștenitoarele averii acestuia. Victima din dosarul Sibiu, Codruța Notar, era o femeie respectată în comunitate, expert contabil și om de afaceri.

