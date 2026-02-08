Mama văduvei lui Kreiner neagă implicarea fiicei sale în crima pentru moștenire din Sibiu: „E sub tratament, abia se ține pe picioare”

Mama Adrianei Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, susține că fiica sa nu ar fi implicată în crima pentru care a fost reținută preventiv timp de 30 de zile. Femeia respinge acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că Adriana este sub tratament și că nu ar fi capabilă să comită astfel de fapte.

„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum”, a declarat mama Adrianei, potrivit oradesibiu.

Întrebată dacă fiica sa ar fi fost capabilă de faptele pentru care este acum arestată, aceasta a reacționat vehement.

„Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde”, a spus mama Adrianei Viliginschi.

Mama Adrianei sugerează că în spatele acuzațiilor ar putea exista interese ascunse și susține că adevărul va ieși la iveală.

„Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce”, a spus femeia.

Aceasta a mai spus că nu a reușit să discute recent cu fiica sa, din cauza stării psihice fragile în care aceasta se află după tragediile prin care a trecut. „Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva”, a insistat mama Adrianei.

Adriana Viliginschi este cunoscută în Sibiu ca psiholog și psihoterapeut, deținând un cabinet individual. Timp de aproape 18 ani a fost partenera de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner și se afla în locuința acestuia în noaptea în care Kreiner a fost ucis. După moartea afaceristului, Viliginschi, fiica acestuia și o altă femeie au devenit principalele moștenitoare ale averii.

Potrivit anchetatorilor, fosta iubită a lui Kreiner ar fi învățat-o pe Amiana Păștina (38 de ani), fiica Codruței Notar (66 de ani), să-și omoare mama, pentru a pune mâna pe avere.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost reținută vineri pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat.

„Suspecta este reținută și va fi transportată la Centrul de Reținere și Arest Preventiv în cel mai scurt timp”, a precizat prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.