Vineri, 6 Februarie 2026
Copilul rămas singur după ce frații săi s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, dat în plasament în regim de urgenţă

Publicat:

Fratele celor doi copii care au murit înecați într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu, a fost preluat în plasament în regim de urgență, în urma unei decizii a instanței, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu.

Doi copii s-au înecat într-un pârâu în localitatea Chirpăr FOTO: Arhivă
Doi copii s-au înecat într-un pârâu în localitatea Chirpăr FOTO: Arhivă

Reprezentanții DGASPC Sibiu au anunțat vineri că măsura a fost dispusă pentru copilul rămas în familie, acesta fiind preluat și plasat într-un mediu sigur.

DGASPC Sibiu informează că, în baza unei decizii a instanţei, la propunerea specialiştilor instituţiei noastre, s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă pentru copilul rămas în familie, acesta a fost preluat şi se află în siguranţă”, au transmis reprezentanții Direcției, referitor la cazul din comuna Chirpăr, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, intervenția a fost necesară după ce specialiștii au identificat „elemente care indicau existenţa unei situaţii de risc, fiind necesară intervenţia imediată pentru protejarea integrităţii fizice şi emoţionale a copilului”.

Sprijin medical, psihologic și educațional pentru minor

DGASPC Sibiu a precizat că minorul va beneficia de toate serviciile necesare pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă.

Minorul va beneficia de toate serviciile necesare: medicale, psihologice, educaţionale, sociale, în vederea oferirii unui mediu securizant şi favorabil dezvoltării sale armonioase”, a mai transmis instituția.

O fetiță de 6 ani și fratele ei, în vârstă de 9 ani, au murit în data de 2 februarie, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Echipajele medicale au încercat să o resusciteze pe fetiță, însă fără succes, aceasta fiind declarată decedată la fața locului. Trupul neînsuflețit al fratelui său a fost găsit și scos din apă ulterior.

Familia nu era în evidențele DGASPC

În urma tragediei, DGASPC Sibiu a efectuat verificări și evaluări complexe, precizând că familia nu se afla anterior în evidențele instituției și nu existaseră sesizări care să fi impus o intervenție.

Situaţia familiei minorilor nu s-a aflat în evidenţele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenţia instituţiei până la acest tragic eveniment. În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială”, arătau reprezentanții DGASPC într-o informare de presă.

Totuși, în contextul „decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii”, instituția tratează cazul „ca o posibilă situaţie de risc”, fapt care a determinat inițierea unor evaluări suplimentare.

În urma evaluării situaţiei şi în măsura în care se va putea concluziona că există o situaţie de risc iminent pentru copil în familie, vor fi efectuate demersuri, în procedură de urgenţă, pentru instituirea pe cale judiciară a măsurii de protecţie specială”, a mai precizat DGASPC Sibiu.

Verificările au fost deja începute, urmând ca, după finalizarea acestora, autoritățile să acționeze conform legislației în vigoare privind protecția copilului.

Sibiu

