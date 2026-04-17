Video Imagini spectaculoase de pe Transalpina, în plină primăvară: drumul este încă acoperit de un strat generos de zăpadă

Transalpina rămâne închisă circulației rutiere pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, în timp ce drumarii intervin pentru îndepărtarea zăpezii depuse în zona de creastă.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au publicat pe pagina oficială de Facebook imagini spectaculoase de pe șosea, unde stratul de zăpadă este încă consistent, iar utilajele acționează continuu pentru deszăpezire.

„Continuă lucrările de deszăpezire pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, în vederea redeschiderii circulației rutiere pe acest sector montan”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Autoritățile subliniază că traficul va fi reluat doar după ce condițiile vor permite acest lucru în siguranță.

„Reamintim participanților la trafic că circulația rutieră rămâne închisă până la luarea unei decizii de către comisia de specialitate, privind reluarea traficului în condiții de siguranță”, au precizat drumarii.

Potrivit acestora, intervențiile sunt în plină desfășurare, iar redeschiderea va fi anunțată oficial.

„Intervențiile sunt în plină desfășurare, iar reluarea circulației va fi anunțată imediat ce condițiile din teren o vor permite”, a mai transmis DRDP.

Când s-a redeschis Transalpina în anii trecuți

Transalpina (DN 67C), cea mai înaltă șosea din România, este închisă în fiecare sezon rece, din cauza zăpezilor și a condițiilor meteo dificile din zona montană.

În 2024, circulația a fost reluată pe întreg traseul abia la 1 iunie, după ce troienele au fost îndepărtate din zonele de altitudine.

În 2025, autoritățile anunțau, la finalul lunii mai, că lucrările de deszăpezire sunt în curs și că redeschiderea urma să aibă loc tot la începutul verii, în funcție de evoluția vremii.

Un drum spectaculos, dar deschis doar câteva luni pe an

Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, traversează Munții Parâng pe aproape 148 de kilometri, între Novaci (Gorj) și Sebeș (Alba), și ajunge la 2.145 de metri altitudine în Pasul Urdele, cel mai înalt punct al său. Drumul care străbate Carpații Meridionali de la sud la nord este unul dintre puținele drumuri naționale din România deschise doar câteva luni pe an și exclusiv pe timpul zilei, din cauza condițiilor meteo dificile din zona de creastă.

În fiecare an, mii de turiști ajung pe Transalpina imediat după redeschidere, atrași de peisajele spectaculoase de pe crestele care se ridică adesea deasupra norilor, dar și de experiența unică a unei șosele alpine. Mulți aleg să urce până în stațiunea Rânca sau în Pasul Urdele, unde, chiar și la început de vară, pot fi văzute petice de zăpadă rămase după iarnă.

Dincolo de rolul turistic, Transalpina are o istorie de aproape un secol ca drum de legătură între sudul țării și zona Sibiului. Traseul său urmează vechi poteci montane folosite în trecut de ciobani și, mai rar, de militari, fiind considerat mult timp un drum dificil și periculos, cu porțiuni abrupte și instabile. De altfel, din cauza altitudinii și a condițiilor extreme – ninsori abundente, ceață sau ploi frecvente – circulația pe Transalpina rămâne și astăzi dependentă de vreme, fiind posibilă doar în sezonul cald.