Două sate ascunse în munți care numără împreună mai puțin de 100 de locuitori sunt legate printr-o pistă de biciclete, care ar pune la grea încercare chiar și pe cicliștii antrenați. De doi ani, cea mai înaltă pistă din vestul României este folosită ca drum și stârnește uimirea călătorilor.

Mai puțin de zece familii trăiesc în satul Ulm din Hunedoara, una dintre cele mai mici localități din România. Relieful dificil al Munților Poiana Ruscă, puținul teren fertil și clima aspră au îngreunat, de-a lungul timpului, dezvoltarea așezării din Ținutul Pădurenilor.

Astfel, spun localnicii, satul Ulm a fost dintotdeauna unul dintre cele mai mici din zonă, neavând mai mult de 20 de gospodării. Cele 30 de case și anexe din sat, împreună cu biserica, sunt înghesuite pe pantele ceva mai domoale ale unui deal ascuns pe valea râului Zlaști, semn că Ulm fusese în trecut mai degrabă un loc de refugiu decât unul prielnic traiului obișnuit.

Așezarea este înconjurată de șiruri de creste mai înalte și abrupte, unele împădurite, altele cu pajiști și stânci care păstrează urme ale unor vechi cariere de piatră și mine de fier.

De aproape doi ani, liniștea satului de munte, spartă de obicei doar de ecourile îndelungate ale lătratului câinilor, este tulburată din când în când de turiștii care vin să vadă noua atracție din zonă.

Pista de biciclete, căutată de șoferi

La capătul satului Ulm, până la marginea localității Cerbăl, a fost construită, în perioada 2023 - 2024, prima pistă de biciclete din Ținutul Pădurenilor.

Traseul pistei de biciclete are circa 2,5 kilometri și urcă abrupt de la biserica din Ulm până la biserica de la marginea satului Cerbăl, aflat pe o altă creastă, la circa 900 de metri altitudine. Investiția a fost estimată la 1,4 milioane de lei, din fonduri accesate de Primăria comunei Cerbăl prin Programul Național de Redresare și Reziliență, care finanțează proiecte de amenajare a pistelor de biciclete și în zone rurale.

Din cauza declivității pantei, urcușul pe bicicletă pe porțiunea de la capătul satului Ulm este aproape imposibil pentru călătorii neantrenați, iar în continuare traseul este specific cicliștilor specializați în „cățărare”.

→ Imaginea 1/14: Transalpina bicicliștilor din Ținutul Pădurenilor, Foto Daniel Guță, Adevărul (38) JPG

„Cei care vin să vadă pista de biciclete ajung aici cu mașina și urcă sau coboară pe ea cu mașina. Este, de fapt, un drum, o scurtătură spre Cerbăl, ca să nu mai ocolim pe drumul principal de pe valea Zlaștiului, și el destul de dificil la urcare. În doi ani, eu nu am văzut până acum bicicliști să urce pe aici”, spune un păstor de vite de la marginea satului.

„Transalpina bicicliștilor” a fost prima pistă de biciclete a comunei Cerbăl, cu opt sate și mai puțin de 400 de locuitori. Satele Cerbăl și Ulm se află la 15-20 de kilometri de Hunedoara, astfel că investiția într-o astfel de pistă ar putea avea utilitate pentru hunedorenii sau turiștii care vor să pornească la drum cu bicicleta, pe valea Zlaștiului, spre Ținutul Pădurenilor, cred localnicii.

Atracția toamnei în Ținutul Pădurenilor

În plus, drumul de 2 - 3 kilometri care urcă din Valea Zlaștiului spre satul Ulm a fost asfaltat recent, astfel că așezarea, greu accesibilă în trecut, s-a mai animat.

„Transalpina bicicliștilor”, care nu apare ca drum pe hărțile GPS, este tranzitată în prezent de câteva mașini pe zi, însă cei care ajung pe traseul ei, la înălțimi, au parte de o panoramă spectaculoasă. Pădurile sunt împodobite de culorile toamnei, iar dealurile, de micile sate ale pădurenilor. În depărtare se văd Hunedoara și crestele munților Retezat și Parâng.

„Transalpina bicicliștilor” a rămas singura pistă montană finalizată în Ținutul Pădurenilor. O altă pistă a intrat în șantier la marginea satului Vadu Dobrii (comuna Bunila), aflat la vreo 60 de kilometri de Hunedoara și locuit de câteva familii.

Vadu Dobrii se află la peste 1.000 de metri altitudine, în Munții Poiana Ruscă, și este accesibil prin drumuri forestiere. Într-o situație asemănătoare este și satul Bătrâna, cu vreo 50 de locuitori, aflat pe o altă culme din Munții Poiana Ruscă, la 900 - 1.000 de metri.

Comuna izolată din Ținutul Pădurenilor a accesat, la rândul ei, fonduri pentru construcția unei piste de biciclete, spre uimirea familiilor de vârstnici care locuiesc aici. Restricțiile bugetare au oprit elanul construcțiilor noilor piste.

→ Imaginea 1/19: Transalpina bicicliștilor din Ținutul Pădurenilor, Foto Daniel Guță, Adevărul (18) JPG

Autoritățile locale din cele trei comune au susținut că proiectele PNRR au reprezentat o ocazie de a atrage fonduri europene pentru infrastructura rutieră, pe care nu le puteau accesa pentru construcția unor drumuri.