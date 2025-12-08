Cinci defibrilatoare au fost montate în Sibiu, în urma unei campanii susținute la Maratonul Internațional

Universitatea „Lucian Blaga”, cu sprijinul Maratonului Internațional Sibiu, a instalat cinci defibrilatoare în puncte-cheie ale orașului, accesibile publicului. Astfel, peste 55.000 lei au fost strânși pentru echipamente care pot salva vieți.

Cinci defibrilatoare semiautomate au fost montate în Sibiu în cadrul proiectului „+1 Defibrilator pe harta Sibiului”, derulat de Universitatea „Lucian Blaga” și grupul de inițiativă Health Economists, cu finanțare obținută prin Maratonul Internațional Sibiu 2025, proiect al Fundației Comunitare Sibiu.

Inițiativa își propune extinderea infrastructurii de urgență a orașului și creșterea accesului public la echipamente de prim ajutor în caz de stop cardiac. Campania a mobilizat 386 de alergători și 426 de susținători, suma strânsă depășind 55.000 lei – de aproape patru ori mai mult decât bugetul estimat inițial.

Fondurile au fost folosite pentru achiziția a cinci defibrilatoare PowerBeat X3, dotate cu modul pediatric, afișaj electronic și funcții avansate pentru intervenții rapide. Echipamentele au fost montate în cutii specializate, iluminate, ventilate și cu sistem de încălzire și alarmă, pentru funcționare pe tot parcursul anului.

Unde sunt amplasate defibrilatoarele:

Rectoratul ULBS – Bd. Victoriei nr. 10

Facultatea de Științe Economice – Calea Dumbrăvii nr. 17

Facultatea de Drept – Calea Dumbrăvii nr. 34

Cămin Studențesc nr. 1 – Bd. Victoriei nr. 31

Cămin Studențesc nr. 6 – Str. Pedagogilor nr. 7

Accesul la echipamente este public și nerestricționat, locațiile fiind înregistrate pe platforma internațională OpenAEDMap și în aplicația HelpMe.

Proiectul a inclus și partea de educare a comunității: peste 100 de studenți au participat la cursuri de prim ajutor susținute de Serviciul Județean de Ambulanță Sibiu, unde au învățat să recunoască stopul cardio-respirator, să aplice compresii toracice și să utilizeze un defibrilator.

Printre susținătorii proiectului se numără compania Unimat, prezentă fizic la maraton și implicată financiar. Reprezentanții săi au transmis că au ales să participe deoarece inițiativa „depășește zona obișnuită a proiectelor comunitare”, promovând siguranța și solidaritatea civică.

Universitatea „Lucian Blaga” a mulțumit tuturor actorilor implicați – studenți, cadre didactice, voluntari, donatori, Serviciul de Ambulanță Sibiu, Rotary și Rotaract Sibiu, Fundația Comunitară Sibiu și Unimat.

Potrivit organizatorilor, proiectul demonstrează că unitatea comunității produce rezultate concrete: cinci zone ale orașului sunt acum mai sigure, iar obiectivul pe termen lung este extinderea rețelei de defibrilatoare.