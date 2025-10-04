Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Sibiu și-a suspendat activitatea pentru lucrări de modernizare, care vor dura șase luni

Activitatea Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din Sibiu este suspendată temporar între 1 octombrie 2025 și 31 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, a anunţat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Suspendarea se referă la custodierea persoanelor private de libertate faţă de care se dispun măsuri preventive privative de libertate dispuse de organele judiciare din circumscripţia administrativ-teritorială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu", se precizează într-un comunicat transmis de IPJ Sibiu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean spune că măsura este necesară pentru desfăşurarea lucrărilor incluse în proiectul „Modernizare în vederea creşterii eficienţei energetice a sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu".

Ce se întâmplă cu persoanele arestate preventiv sau reţinute

Pe durata suspendării, persoanele arestate preventiv sau reţinute în baza măsurilor dispuse de organele judiciare din Sibiu vor fi încarcerate în centrele similare din judeţele Alba, Braşov, Covasna (Sfântu Gheorghe), Hunedoara (Deva), Harghita (Miercurea Ciuc), Mureş, Gorj (Târgu Jiu), Argeş (Piteşti) şi Vâlcea.

Potrivit IPJ Sibiu, distribuirea se va face în funcţie de situaţia operativă şi de gradul de ocupare al centrelor, pentru a nu fi afectată executarea măsurilor preventive, mai precizează IPJ Sibiu.