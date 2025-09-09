Caz cutremurător: un copil de 10 ani, legat cu lanțul de masă. Tatăl le-a spus polițiștilor că trebuia să meargă la cumpărături

Un copil de 10 ani, din Scoreiu, județul Sibiu, a fost legat cu lanţul de piciorul unei mese şi încuiat în casă de către tatăl său. Bărbatul şi-a motivat gestul spunând că trebuia să meargă la cumpărături.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 8 septembrie, în jurul orei 14:30, poliţiştii sibieni au fost sesizaţi, prin apel 112, că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat şi încuiat în casă.

Poliţiştii au mers la faţa locului, unde au găsit un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanţ prins de o masă.

Din cercetările efectuate a reieşit că tatăl minorului, „un bărbat de 36 de ani, l-a legat pe copil şi l-ar fi încuiat în casă pentru a merge la cumpărături”.

Poliţiştii au întocmit un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore.

Totodată, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecţie.Poliţişti au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Tatăl copilului a fost reţinut 24 de ore pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Băiatul a fost dus într-un centru de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu.