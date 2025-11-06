Descoperire şocantă într-un camping din Vama Veche. Florian Dinu, patronul complexului Sandalandala, găsit spânzurat

Descoperire şocantă, joi dimineaţă, într-un cunoscut camping din Vama Veche, după ce poliţiştii au fost alertaţi că o persoană s-ar fi spânzurat.

O descoperire șocantă a avut loc joi dimineață în stațiunea Vama Veche. Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, patronul și administratorul complexului de agrement Sandalandala, a fost găsit mort în incinta campingului pe care îl conducea.

Primele informații arată că bărbatul și-ar fi luat viața, fiind descoperit spânzurat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați în cursul dimineții că o persoană s-ar fi spânzurat într-un camping din Vama Veche. Echipele operative deplasate la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat de 44 de ani, iar zona a fost imediat delimitată pentru efectuarea cercetărilor.

Presa locală scrie că este vorba despre Florian Dinu, cunoscut în comunitatea locală drept fondatorul complexului Sandalandala, unul dintre cele mai apreciate spații de cazare și petrecere a timpului liber din Vama Veche.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Potrivit aceleiaşi surse, Florian Dinu ar fi avut datorii mari către doi cămătari locali, iar presiunile financiare și imposibilitatea de a-și onora obligațiile ar fi generat o stare accentuată de disperare și anxietate.