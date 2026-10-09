Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de glume pe internet

Polițiștii din cadrul posturilor din județul Satu Mare au primit o misiune mai puțin obișnuită: să cântărească zilnic lemnele pe care le folosesc pentru încălzirea sediilor. Cel puțin asta susține Sindicatul Europol, care ironizează conducerea IPJ, pe care o acuză că a instituit un sistem birocratic riguros pentru evidența fiecărui kilogram ars în sobă.

Foto: FB Sindicatul Europol

Potrivit sindicaliștilor, procedura presupune cântărirea și raportarea zilnică a cantității de lemne consumate. Europol ironizează măsura:

„Cum arată mintea odihnită a inspectorului-șef al IPJ Satu Mare!

Polițiștii din cadrul posturilor de poliție ale IPJ Satu Mare sunt obligați, printr-o dispoziție a conducerii, ATENȚIE!, să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi. S-a stabilit un întreg sistem birocratic de informare, cântărire și raportare a cantității de lemne utilizate.

Sigur, nu trebuie să trecem cu vederea nici provocările de a crăpa lemnele, în uniformă, cu toate dotările la purtător, de a le stivui și manipula.

Evident, niciuna dintre aceste sarcini nu este prevăzută în fișa postului și nici nu reprezintă atribuții ale Poliției Române, conform Legii nr. 218/2002”, se arată pe pagina de Facebook, a Sindicatului Europol.

„Cel mai probabil, polițiștii vor aduce de acasă cântarele corporale ale soțiilor”

Pe lângă noile atribuții care par să aibă mai degrabă legătură cu administrarea unei magazii decât cu activitatea de ordine publică, o ironie a situației este că, potrivit Europol, polițiștii din Satu Mare nu ar avea, practic, cu ce să îndeplinească „misiunea”:

„Dacă vă întrebați cu ce instrument vor cântări polițiștii lemnele, aici avem o mare necunoscută, pentru că IPJ Satu Mare nu are în dotare cântare. Cel mai probabil, polițiștii vor aduce de acasă cântarele corporale ale soțiilor”.

Foto: FB Sindicatul Europol

Val de reacții: „Cei care se încălzesc cu peleți sunt rugați să-și golească buzunarele la plecare”

Postarea Sindicatului Europol a generat zeci de reacții în mediul online, unde mulți comentatori au ales să trateze situația cu umor. Unii internauți s-au întrebat dacă următorul pas nu va fi inventarierea cenușii rezultate la finalul programului.

Alții au sugerat, în glumă, că fiecare buștean ar putea primi un număr de înregistrare, iar consumul zilnic să fie consemnat într-un registru special, pentru o mai bună trasabilitate a resurselor energetice.

Iată câteva dintre reacții:

„Eu zic să fenteze sistemul și să bage un calorifer în priză”,

„Râdem ca să nu plângem. În ritmul acesta, o să ajungem să numărăm și colile de hârtie consumate pe zi de fiecare angajat” ,

„Cred că fiecare angajat ar trebui să primească o cotă de lemne în funcție de amenzile aplicate. Așa s-ar mai reduce din tabele”,

„A cumpărat și aparat pentru măsurarea umidității lemnului, ca să gestioneze corect greutatea, domnule inspector?”,

„Lemnele sunt cumpărate la kilogram sau la metru cub? Sau urmează și transformarea din kilograme în metri cubi?”,

„Cei care se încălzesc cu peleți sunt rugați să-și golească buzunarele la plecare”,

„Vor fi achiziționate în curând pufoaice și căciuli cu urechi, direct din Siberia, pentru a reduce consumul de lemne” .