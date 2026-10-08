 Toalete greu de privit într-un sediu județean de Poliție. Europol: „Pur și simplu, în curtea nu au niciun vișin” | adevarul.ro
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Foto Toalete greu de privit într-un sediu județean de Poliție. Europol: „Pur și simplu, în curtea nu au niciun vișin”

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Sindicatul Europol acuză condițiile „insalubre” în care sunt nevoiți să își desfășoare activitatea polițiștii din două structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman. Potrivit sindicaliștilor, angajații structurii criminalistice și cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale folosesc o toaletă despre care susțin că se află într-o stare avansată de degradare.

Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală.
Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală. Foto: Facebook/Sindicatul Europol

„Nu este o toaletă dintr-o clădire abandonată. Imaginile nu sunt «prelucrate» și nici nu sunt realizate cu AI”, transmite Sindicatul Europol, într-o postare publicată pe Facebook, alături de fotografii.

Potrivit sindicaliștilor, polițiștii sunt nevoiți să folosească zilnic grupul sanitar, deoarece este singura disponibilă pentru cele două structuri.

Europol susține că obiectele sanitare sunt crăpate și murdare, elementele ceramice sunt desprinse, iar instalația de alimentare cu apă a rezervoarelor WC-urilor nu funcționează. Sindicatul mai afirmă că spațiul nu ar fi beneficiat de servicii de curățenie niciodată.

„Este, pur și simplu, o bombă bacteriologică de care conducerii IPJ Teleorman nu îi pasă și nici de cei câțiva zeci de polițiști care sunt nevoiți să o folosească”, afirmă reprezentanții sindicatului.

Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală
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Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală Foto: Facebook/Sindicatul Europol

Sindicatul susține că șeful IPJ Teleorman are altă toaletă, curățată de trei ori pe zi

În aceeași postare, Europol susține că situația este cu atât mai gravă cu cât, la etajul unde își desfășoară activitatea conducerea IPJ Teleorman, ar exista apă caldă la robinet, iar toaleta folosită exclusiv de inspectorul-șef ar fi curățată de trei ori pe zi.

Sindicaliștii îi îndeamnă pe polițiști să sesizeze astfel de situații și să nu accepte condiții pe care le consideră umilitoare și incompatibile cu desfășurarea activității în condiții normale.

Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală

Sindicatul anunță că a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Direcția Medicală, solicitând închiderea spațiilor sanitare reclamate ca fiind insalubre până la remedierea tuturor deficiențelor.

„Încurajăm colegii să nu mai accepte asemenea umilințe și să ne sesizeze de fiecare dată când sunt supuși unor astfel de tratamente inumane”, mai transmite organizația sindicală.

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