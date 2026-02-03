search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Culisele întâlnirii dintre premierul Bolojan și primari: „A ascultat o oră, fără promisiuni, și a preluat subiectul”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru la Palatul Victoria cu o delegație formată din șase primari ai unor municipii. „Ne-a bucurat că ne-a primit. A stat cu noi o oră, mai mult decât ne gândeam noi, pe subiectul nostru, fără să promită nimic”, a explicat pentru „Adevărul” unul dintre cei prezenți la întâlnire.

Reprezentanții primarilor de municipii, alături de Ilie Bolojan. FOTO: Guvern
Reprezentanții primarilor de municipii, alături de Ilie Bolojan. FOTO: Guvern

Marius Pintilie a explicat pentru „Adevărul” că demersul primarilor a pornit de la îngrijorarea că noua legislație ar putea dezavantaja comunitățile pe care le reprezintă. Edilii au mers la București pentru a solicita ca statutul de „spital strategic” să se acorde pe baza performanței medicale, nu doar pe criterii administrative care favorizează reședințele de județ.

„Subiectul principal a fost faptul că se pregătește un fel de clasificare nouă a spitalelor, iar spitalele din municipii de rangul doi, cum este Pașcaniul, nu sunt prinse într-o clasificare pentru spitale strategice. Și am vrut să știm despre ce este vorba în această clasificare și am solicitat să avem și noi posibilitatea ca, dacă îndeplinim criteriile cerute de lege, să fim și noi spital strategic sau să fim avansați mai sus. Ăsta este subiectul principal”, a declarat Marius Pintilie pentru „Adevărul”.

Teama de subfinanțare și criteriile de performanță

Primarii prezenți la întâlnire, toți reprezentanți ai unor municipii care nu sunt reședință de județ, au format un front comun. Aceștia consideră că excluderea din start din viitoarea ordonanță ar fi o greșeală, mai ales în cazul unităților medicale care respectă standardele de calitate.

„Ceea ce ne-a unit astăzi este chestiunea asta: nu vrem să fim excluși din această ordonanță, care vine cu clasificarea spitalelor de rang strategic”, a precizat edilul din Pașcani.

Acesta a detaliat faptul că miza este, în cele din urmă, una financiară și de dezvoltare a actului medical.

„Înțelegem faptul că spitalele trebuie să se îmbunătățească din punct de vedere al prestațiilor medicale și vrem să avem și noi posibilitatea, pentru că poate sunt spitale mai bune decât cel de la Pașcani, care chiar îndeplinesc condițiile cerute de lege din punctul ăsta de vedere, și ar fi păcat să nu li se dea posibilitatea să fie considerate strategice și să aibă o finanțare mai mare, eventual”, arată edilul

„A stat cu noi o oră, fără să promită nimic”

Reacția premierului Ilie Bolojan a fost una pragmatică. Potrivit lui Marius Pintilie, șeful Guvernului a alocat timp pentru a asculta problemele expuse, însă a evitat populismele sau promisiunile fără acoperire, atitudine pe care primarii au catalogat-o drept corectă.

„Ne-a bucurat că ne-a primit. A stat cu noi o oră, mai mult decât ne gândeam noi, pe subiectul nostru, fără să promită nimic. Pentru că a zis: «Mai bine să am lucrurile clar definite și după aceea să vă spun ceva.» Iar noi apreciem sinceritatea asta. A spus că a preluat subiectul de la noi și îl transmite către Ministerul Sănătății”, a povestit primarul.

Discuția a atins și aspecte tehnice, premierul subliniind nevoia de a monitoriza indicatorii reali ai fiecărui spital, precum gradul de ocupare sau activitatea din ambulatoriu și urgențe.

Citește și: Alexandru Muraru, la „Interviurile Adevărul”: Parlamentul ar putea bloca deciziile executivului în cazul unui guvern minoritar

Primarii au discutat cu premierul și despre reforma administrației

Un alt punct sensibil al întâlnirii l-a constituit reforma administrației publice. Marius Pintilie a explicat că aceasta urmează să fie adoptată alături de pachetul de relansare economică.

„Toți primarii, indiferent de culoarea politică, prezenți la masă, au recunoscut faptul că este nevoie de reforma administrației publice locale. Până acum nu a avut nimeni curajul să facă reforma asta și și-a asumat-o domnia sa. Noi așteptăm și o să găsim soluții ca să funcționeze comunitățile noastre mai departe”, a conchis Marius Pintilie pentru „Adevărul”.

La discuțiile cu premierul au mai participat primarii municipiilor Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, Moinești, Valentin Vieru, Bârlad, Dumitru Boros, Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, și Caransebeș, Felix Cosmin Borcean.

Ce presupune noua ierarhizare a spitalelor publice

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede o nouă ierarhizare a spitalelor publice. Documentul vizează modificarea actualului sistem de clasificare, pe care ministerul îl consideră neadaptat realităților din sistemul sanitar.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut că procesul de reclasificare a fost inițiat din cauza diferențelor de tarifare pentru servicii similare, a regulilor neclare de funcționare și a unor categorii care nu mai corespund rolului real al spitalelor. Potrivit acestuia, aceste disfuncționalități au afectat coerența administrării unităților sanitare.

„Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit: tarife diferite și inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare și categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. Rezultatul este lipsa de coerență în administrarea spitalelor și decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unități”, a declarat ministrul.

Proiectul introduce categoria de „spital de importanță strategică”, pentru care Ministerul Sănătății anunță că a finalizat criteriile de selecție. Evaluarea se aplică, în principal, spitalelor județene de urgență, spitalelor județene clinice de urgență, spitalelor clinice de urgență, spitalelor clinice monospecialitate, precum și spitalelor de psihiatrie și celor destinate măsurilor de siguranță.

Încadrarea ca spital strategic se va face pe baza unor criterii de performanță și accesibilitate, care vizează structura serviciilor medicale, dotările, resursa umană și tipologia cazurilor tratate. Printre condițiile minime obligatorii se numără existența unei unități de primiri urgențe, a unei secții ATI de categoria I, a unui bloc operator cu minimum zece săli, a unei unități de transfuzii sanguine, precum și dotări precum CT, RMN și angiograf. Sunt prevăzuți și indicatori de calitate, inclusiv o rată a reinternărilor în 48 ore de cel mult 0,5%.

Într-o etapă ulterioară, celelalte spitale publice vor fi reevaluate și reîncadrate în categoriile I, II sau III, alături de noua categorie a spitalelor strategice. Ministerul precizează că ierarhizarea are caracter administrativ și funcțional.

„Ierarhizarea nu înseamnă servicii medicale mai slabe. Este o clasificare administrativă și funcțională, care reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea profesională a personalului medical”, a mai afirmat ministrul Sănătății.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Documentul fără de care nu poți vinde o locuință: cum se obține și cât durează
playtech.ro
image
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Copiii cu handicap ar putea primi o indemnizație mai mare. Anunțul Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței