Antonio Lobo Antunes a murit. Romancierul portughez avea 83 de ani

Romancierul Antonio Lobo Antunes, unul dintre cei mai citiți și traduși scriitori de limbă portugheză din lume, propus de mai multe ori pentru premiul Nobel pentru Literatură, a decedat, a anunțat grupul editorial Leya.

„Decesul său a fost confirmat. Vom transmite un mesaj de condoleanțe”, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Leya, care a publicat ultimul roman al lui Antunes în 2022, potrivit Agerpres.

Cronicar deziluzionat al societății portugheze contemporane, Lobo Antunes este autorul unei opere exigente, care include romane, poezie și autobiografie, într-un stil baroc și metaforic.

Căsătorit de două ori și tatăl a trei fete, s-a recuperat după trei diagnostice de cancer și a continuat să scrie în medie un roman pe an, însă recent încetase să mai publice volume noi.

Potrivit unui jurnalist căruia îi acordase o serie de interviuri, scriitorul ar fi suferit de o formă de demență, informație care nu a fost însă confirmată de anturajul lui.

Născut în 1942 în sânul unei familii aparținând marii burghezii din Lisabona, Lobo Antunes descoperă, la începutul anilor 1970, ororile războiului colonial din Angola, unde este trimis ca medic militar.

La revenirea de pe front, devine psihiatru într-un spital din Lisabona și obține succes cu cel de-al doilea roman al său, „Os Cus de Judas” (1979), monologul unui bărbat întors din război. Începând din 1985, se consacră exclusiv scriiturii.

Universul personajelor sale dezvăluie, cu ironie, conflictele interioare ale unei societăți portugheze marcate de 48 de ani de dictatură și de deziluziile care au urmat instalării democrației în 1974, în special în romanul „O Manual dos Inquisidores” („Manualul inchizitorilor”) – 1996.

Autorul a circa 30 de romane și a câtorva culegeri de articole de presă, a fost recompensat în 2007 cu Premiul Camoes, cea mai importantă distincție literară de limbă portugheză.