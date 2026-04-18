Două familii din Vaslui s-au măcelărit cu bâte, topoare și cuțite în ziua de Paște. 10 persoane sunt acuzate de tentativă de omor

Un conflict mai vechi între două familii din Negrești, Vaslui, a degenerat, chiar în ziua de Paște, într-o confruntare violentă în plină stradă. Zece persoane sunt acum acuzate pentru tentativă de omor.

Un episod de o violență extremă a avut loc în ziua de 12 aprilie, chiar de Paște, în orașul Negrești, județul Vaslui, unde un conflict mai vechi între două familii vecine a izbucnit din nou și a scăpat rapid de sub control, transformându-se într-o bătaie generală, în plină stradă.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, membrii celor două familii s-au încăierat după ce, în prealabil, s-au înarmat cu tot ce au avut la îndemână: cuțite, topoare, șipci de lemn și orice altceva care le-a picat în mână şi putea fi folosit ca armă. În încăierarea generală care a urmat, participanții și-au aplicat reciproc numeroase lovituri şi mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele suferind leziuni grave.

Pentru aplanarea conflictului, la fața locului au fost mobilizate mai multe structuri ale poliției, autoritățile reușind cu greu să pună capăt sângeroasei bătălii, în urma căreia au fost puse sub acuzare 10 persoane pentru tentativă de omor, loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, notează vremeanouă.

Dintre acestea, șapte vor fi prezentate în fața judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă, în timp ce alte trei au fost plasate sub control judiciar.

Zilele acestea, în cadrul anchetei au fost efectuate percheziții în cinci locații, iar acțiunile de ridicare a suspecților au mobilizat forțe importante de ordine. La operațiuni au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui - Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalistic, sprijiniți de jandarmi.

Procurorii au precizat că agresiunile au fost deosebit de violente, atât prin numărul loviturilor și prin obiectele folosite, cât și prin numărul persoanelor implicate. Rănile provocate au necesitat îngrijiri medicale, iar unele dintre ele au pus viața victimelor în pericol, motiv pentru care faptele au fost încadrate la tentativă de omor.