Bătaie în stradă, lângă un liceu din Piteşti. Patru tineri au fost duși la audieri

Patru tineri au ajuns, marți, la sediul Poliției pentru audieri, după ce s-au luat la bătaie într-o parcare din apropierea Liceului Astra din Piteşti.

Incidentul, care a avut loc în cursul după-amiezii de marţi, 25 noiembrie, în zona intersecției dintre strada Nicolae Dobrin și strada Războieni, într-o parcare aflată în apropierea Liceului Astra, a fost observat de un echipaj al Poliției Rutiere, care a intervenit imediat pentru a o opri.

În scurt timp, la faţa locului au ajuns opt echipaje de poliţie, potrivit unui martor, care, alături de fotografia în care se văd maşinile, întreba pe reţelele sociale locale dacă ştie cineva ce s-a întâmplat.

Potrivit unui comunicat al IPJ Argeş, atunci când primii poliţişti au observat încăierarea, trei tineri erau implicați direct în bătaie, iar un al patrulea ar fi încercat să intervină pentru a-i despărți.

„Poliţiştii au intervenit imediat pentru aplanarea conflictului, iar la faţa locului au intervenit în scurt timp şi poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Piteşti. Din primele verificări a rezultat că 3 tineri erau angrenaţi în starea conflictuală, iar al patrulea ar fi intervenit, afirmând că intenţiona să îi despartă. Toţi cei în cauză au fost conduşi la sediul Poliţiei, pentru verificări”, au transmis reprezentanţii IPJ.

Surse judiciare au declarat că, la sosirea polițiștilor, tinerii au încercat inițial să fugă, fiind ulterior opriți și ridicați pentru audieri.

Deocamdată, nu a fost stabilit dacă aceștia sunt elevi ai liceului din apropiere și nici motivul care a declanșat confruntarea.

La ora transmiterii acestei știri, cei patru se află încă la sediul Poliției, unde sunt audiați.