Soacră, poamă acră: a ajuns în arest după ce și-a snopit în bătaie nora și cuscra

O femeie dintr-o comună din judeţul Teleorman a fost reţinută pentru violenţă în familie, fiind acuzată că şi-a bătut şi nora, şi cuscra. Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Teleorman, împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Roşiori de Vede fac cercetări faţă de o femeie, pentru violenţă în familie, scrie News.

Potrivit poliţiştilor, luni, 23 februarie, în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Vedea, judeţul Teleorman, o femeie le-ar fi agresat fizic, atât pe nora sa, cât şi pe mama nurorii sale.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, precizează poliţiştii.

În urma administrării probelor, femeia a fost reţinută.