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Ebola blochează un amical înainte de Mondial

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Primarul orașului La Línea de la Concepción, din sudul Spaniei, a interzis disputarea meciului amical dintre Chile și Republica Democrată Congo, programat pe 9 iunie, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială de fotbal 2026. Decizia a fost luată ca măsură de „precauție”, pe fondul temerilor legate de epidemia de Ebola din țara africană.

Jucătorii din Congo au probleme din cauza epidemiei de Ebola de la ei din țară (FOTO: Profimedia)
Jucătorii din Congo au probleme din cauza epidemiei de Ebola de la ei din țară (FOTO: Profimedia)

Juan Franco, primarul orașului aflat în apropiere de Gibraltar, a anunțat că a semnat decretul prin care partida nu mai poate avea loc pe stadionul municipal din cauza faptului că în Congo e Ebola.

„Tocmai am semnat decretul prin care nu se autorizează desfășurarea meciului programat pentru 9 iunie pe stadionul municipal dintre selecționatele Republicii Democrate Congo și Chile”, a declarat edilul, într-o înregistrare audio publicată de primărie și citată de Agerpres.

Decizie luată din „precauții sanitare”

Primarul și-a justificat hotărârea prin „precauții sanitare”, precizând că a urmat recomandările serviciului de sănătate al guvernului regional din Andaluzia.

Decizia se bazează și pe un raport emis de șeful departamentului de sănătate al primăriei La Línea de la Concepción, document care recomandă ca meciul să nu se dispute, din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate.

Partida cu Chile era al doilea amical pe care naționala congoleză îl avea programat în Europa, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026, turneu final care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie.

Republica Democrată Congo urma să joace miercuri și împotriva Danemarcei, la Liège, în Belgia. La turneul final, RD Congo este repartizată în grupa K, alături de Columbia, Portugalia și Uzbekistan.

Selecționerul RD Congo speră ca meciul să fie totuși disputat

În ciuda interdicției anunțate în Spania, selecționerul Republicii Democrate Congo, Sébastien Desabre, s-a arătat încrezător că amicalul cu Chile va putea fi totuși disputat, chiar dacă într-un alt loc sau în alte condiții.

„Există și alte stadioane, există posibilități de a juca cu porțile închise, există mai multe opțiuni... suntem obișnuiți să ne adaptăm și, orice s-ar întâmpla, ne vom adapta fără nicio problemă la toate aceste situații”, a declarat Desabre, într-o conferință de presă.

Tehnicianul francez a subliniat că, din punctul său de vedere, nu este vorba despre anularea meciului, ci despre o problemă legată de locul de desfășurare.

„Cred că este doar o problemă legată de locul de desfășurare, nu o anulare a meciului, deoarece ambele echipe se înțeleg foarte bine și sunt nerăbdătoare să joace. Vom vedea, dar vom respecta, desigur, deciziile legate de sănătate, chiar dacă nu ne afectează în acest moment”, a adăugat selecționerul RD Congo.

Potrivit AFP, citată de Agerpres, un oficial al naționalei congoleze declarase, pe 21 mai, că echipa și-a anulat cantonamentul de pregătire de la Kinshasa și l-a mutat în Belgia.

Pe 23 mai, Casa Albă a transmis că echipa ar trebui să se izoleze într-o „bulă” timp de 21 de zile pentru a evita contaminarea cu virusul Ebola, dacă dorește să intre în Statele Unite pentru a participa la Cupa Mondială.

În același context, trei companii aeriene mexicane au anunțat restricții pentru călătorii din țările africane afectate de Ebola, ca parte a unor măsuri preventive coordonate cu Statele Unite și Canada, înaintea turneului final.

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