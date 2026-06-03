Nuclearelectrica: România își consolidează poziția în cursa europeană pentru energia nucleară de generație nouă

Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul de a accelera proiectele strategice nucleare din România, inclusiv dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR), într-un context european în care energia nucleară revine puternic în centrul politicilor energetice.

Compania consideră că mesajele recente transmise la nivel european confirmă direcția strategică în care România a investit în ultimul deceniu, atât prin retehnologizarea capacităților existente, cât și prin extinderea parcului nuclear.

„Mesajul Comisiei Europene este corect. Avem nevoie de accelerarea proiectelor nucleare cu reactoare noi, mari și mici, dar și retehnologizări la scară largă”, este poziția transmisă de Nuclearelectrica.

SMR Doicești, cel mai avansat proiect din Europa

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, afirmă că România ocupă deja o poziție de vârf în Europa în ceea ce privește tehnologia reactoarelor modulare mici.

„Nuclearelectrica este unul dintre motoarele de dezvoltare ale industriei nucleare europene. Am investit în tehnologia SMR, unde avem cel mai matur proiect din Europa, cu un amplasament evaluat independent de AEIA, cu o tehnologie certificată de reglementatorul american NRC și o echipă de profesioniști redutabili implicați într-un proiect cu un potențial enorm. Industria emergentă SMR devine o certitudine”, a declarat Cosmin Ghiță.

Proiectul SMR de la Doicești este privit ca una dintre cele mai avansate inițiative de acest tip din Europa, într-un moment în care Uniunea Europeană își propune accelerarea dezvoltării acestei tehnologii.

Investiții de aproximativ 20 de miliarde de euro în nuclearul românesc

Portofoliul nuclear al României include retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, construcția a două noi unități nucleare și dezvoltarea proiectului SMR de la Doicești. În ansamblu, aceste proiecte sunt evaluate la aproximativ 20 de miliarde de euro.

„Retehnologizarea pentru creșterea duratei de viață a reactorului 1, construcția a două unități nucleare noi la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești sunt un mix de proiecte evaluat la aproximativ 20 de miliarde de euro care plasează România într-o zonă de respectare a angajamentelor internaționale, dar și una de leadership într-o industrie emergentă”, a subliniat directorul general al Nuclearelectrica.

SMR și reactoarele mari, direcția comună a Europei

La nivel european, energia nucleară este văzută ca parte esențială a mixului energetic viitor, cu accent pe reactoare modulare mici și pe prelungirea duratei de viață a centralelor existente. Comisarul UE pentru climă, Wopke Hoekstra, a subliniat necesitatea accelerării implementării SMR-urilor și a extinderii duratei de funcționare a reactoarelor actuale.

De asemenea, comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a transmis că strategia europeană SMR se bazează pe o abordare comună, menită să evite fragmentarea pieței și să consolideze competitivitatea globală a Uniunii Europene. Obiectivul este punerea în funcțiune a primelor reactoare modulare mici în Europa la începutul anilor 2030.

În acest context, Nuclearelectrica se aliniază direcției europene și își consolidează poziția într-un sector considerat esențial pentru securitatea energetică și tranziția către energie cu emisii reduse.