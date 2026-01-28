Copilă de 13 ani, abuzată sexual de un bărbat de 20 de ani, într-o comună din Brăila. Agresorul a fost arestat

Polițiștii din Făurei au arestat un tânăr acuzat de viol și agresiune sexuală, după ce ancheta a scos la iveală că, timp de mai multe luni, el a violat şi abuzat o copilă de doar 13 ani.

Un tânăr de 20 de ani, din localitatea Vişani, Brăila, a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii din Făurei şi a apoi arestat preventiv, fiind acuzat de viol şi abuz fizic împotriva unui minor.

Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, tânărul ar fi întreținut relații sexuale repetate cu o copilă de 13 ani și, la începutul acestui an, ar fi agresat-o fizic.

Reţinut în urmă cu câteva zile, miercuri, 28 ianuarie, tânărul a fost prezentat magistraţilor de la Judecătoria Făurei, care au dispus arestarea lui pentru 30 de zile, în prezent fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brăila, notează presa locală.