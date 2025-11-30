search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Un bărbat a murit după ce a fost călcat de tren în gară, în județul Caraș Severin

Publicat:

Un bărbat de 72 de ani din comuna Domaşnea a decedat, duminică seara, după ce a fost lovit de un tren în gara Mehadia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Accident feroviar FOTO: Adevărul (arhivă)
Accident feroviar FOTO: Adevărul (arhivă)

"În această seară, în jurul orei 17.36, Postul de Poliţie Transporturi Feroviare Băile Herculane a fost sesizat că trenul IR care circula pe relaţia Budapesta - Craiova, în zona staţiei Mehadia a surprins şi accidentat o persoană. Bărbatul de 72 de ani, din comuna Domaşnea, a decedat în urma evenimentului", a precizat IPJ Caraş-Severin, sctie Agerpres.

Potrivit poliţiei, mecanicul locomotivei a fost testat privind consumul de alcool, rezultatul fiind 0.

Circulaţia feroviară nu a fost blocată, linia de cale ferată fiind una dublă. După efectuarea cercetării la faţa locului, garnitura de tren şi-a reluat deplasarea.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

