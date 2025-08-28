Autoutilitară lovită de tren în Hunedoara. Trei persoane au ajuns la spital, iar circulația feroviară a fost oprită

O autoutilitară a fost lovită, joi dimineaţă, de un tren marfar în localitatea Zam, la trecerea la nivel cu calea ferată, trei bărbaţi care au fost răniţi fiind transportaţi la spital. În urma incidentului, circulația feroviară este întreruptă joi pe distanţa Ilteu - Zam.

"La faţa locului, pompierii au constatat că în autoutilitară se aflau trei persoane care au fost evaluate medical la locul evenimentului şi ulterior au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigaţii suplimentare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, victimele sunt trei bărbaţi care sunt conştienţi şi cooperanţi.

Circulație feroviară oprită

Circulaţia feroviară este întreruptă joi pe distanţa Ilteu - Zam, din cauza unui accident în care a fost implicat un autovehicul, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.

Potrivit sursei citate, trenul de transport marfă 56023 027, aparţinând Vest Trans Rail, a surprins un autovehicul la trecerea la nivel cu calea ferată de la km CF 528+230, pe distanţa Ilteu - Zam.

"În urma impactului soldat cu victime, circulaţia a fost întrerupă pe firul I (pe care se află trenul) şi, deoarece firul II este închis permanent pentru lucrări, circulaţia trenurilor pe distanţa Ilteu - Zam este închisă în prezent. Momentan este afectată circulaţia trenurilor de călători IRN 1920 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanţa Constanţa - Oradea), IC 522 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanţa Arad - Teiuş) şi R 2372 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanţa Arad -Simeria)", se arată în comunicatul CFR SA.