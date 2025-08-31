O persoană a fost călcată de tren. Traficul feroviar a fost întrerupt între București Nord și Băneasa

Un accident feroviar mortal înregistrat duminică după-amiază a dus la întreruperea temporar a circulației trenurilor pe distanța București Nord – Băneasa. Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri.

În jurul orei 15:15, pe linia 800, distanța București Nord – Racord Pajura (linie simplă), o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 (operat de CFR Călători, care circulă pe ruta București Nord – București Obor).

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA vă informează că, a fost înregistrat un incident pe distanța București Nord – Racord Pajura, care au dus la blocarea temporară a circulației feroviare pe ruta București Nord – Băneasa (...). Având în vedere natura incidentului, este necesară intervenția și acordul autorităților competente pentru reluarea circulației feroviare în condiții de siguranță”, a transmis, duminică, CFR.

„Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri”

Este afectată circulația trenurilor de călători R 10184 (operat de Transferoviar Călători, pe ruta Fetești – București Nord), IR 1589 (operat de CFR Călători, pe ruta București Nord – Constanța) și IR 1936 (operat de CFR Călători, pe ruta Constanța – Brașov).

„Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri, în funcție de programul de circulație stabilit prin Mersul Trenurilor de Călători și evoluția situației sus-menționată. CFR SA regretă disconfortul creat călătorilor și îi asigură că personalul feroviar al SRCF București va depune toate eforturile pentru reluarea circulației feroviare în condiții normale în zona afectată”, a transmis compania.