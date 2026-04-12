Tragedie în ziua de Paște, pe DN6. Un bărbat a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital după ce o mașină a intrat într-o casă

Un accident grav s‑a produs duminică dimineață, pe DN6, în județul Caraș‑Severin. Un om a murit după ce un autoturism care circula pe direcția Lugoj – Caransebeș a lovit violent un imobil aflat pe marginea drumului. Alte patru persoane sunt rănite.

Tragedia a avut loc la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu. La fața locului au intervenit pompierii militari și echipaje SMURD din Caransebeș.

„Un autoturism a părăsit partea carosabilă, lovindu-se un imobil. În urma accidentului au rezultatul decesul conducătorului auto și rănirea alor patru pasageri”, a precizat, duminică diminață, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Cum s-a produs tragedia

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș‑Severin a transmis că „în jurul orei 07.11, un autoturism care se deplasa din direcția Lugoj – Caransebeș, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare”.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri victimelor la fața locului.

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost găsit în stare gravă și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat, potrivit Caon.ro

Pasagera din dreapta și trei minori aflați în mașină - cu vârste de 6, 14 și 16 ani - au suferit răni și au fost transportați la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Traficul rutier a fost oprit aproximativ 45 de minute pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, pe raza localității Căvăran.

Un alt accident rutier grav, produs sâmbătă, pe DN 59C, în județul Timiș, s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor trei persoane.

Vineri, un accident rutier cu șapte victime a avut loc pe drumul județean DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat activarea Planului Roșu de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate.