Accident tragic în Timiș: o femeie a murit, alte trei persoane au fost rănite după impactul dintre două mașini

Un accident rutier grav produs sâmbătă pe DN 59C, în județul Timiș, s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor trei persoane. Impactul a avut loc între localitățile Comloșu Mare și Teremia Mare.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 29 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre Comloșu Mare către Teremia Mare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 78 de ani.

În urma impactului, patru persoane au fost afectate: cei doi șoferi și câte o pasageră din fiecare mașină – o femeie de 25 de ani și una de 72 de ani. La scurt timp după accident, unul dintre autoturisme a luat foc, ceea ce a complicat intervenția echipajelor de salvare, potrivit Agerpres.

Eforturi de resuscitare fără rezultat

Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să o salveze pe femeia de 72 de ani, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, aceasta a fost declarată decedată.

Cealaltă pasageră, în vârstă de 25 de ani, a fost transportată de o ambulanță SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara. De asemenea, ambii șoferi au fost preluați de echipajele SMURD și duși la spital pentru îngrijiri medicale.

Testele de alcool, negative

Conform autorităților, cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, ceea ce indică faptul că niciunul nu consumase alcool înainte de accident.

Polițiștii timișeni au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.