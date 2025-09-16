search
Marți, 16 Septembrie 2025
Spitalul din Reșița, în centrul unui scandal după moartea suspectă a unui pacient care a căzut pe scări. Dispută între aparținători și conducerea spitalului

Dispută între aparținători și conducerea spitalului în cazul pacientului de 66 de ani care a murit în Spitalul Judeţean din Reşiţa după ce a căzut de pe o treaptă ruptă, în ziua în care urma să plece acasă.

SJU Reşiţa, din nou în centrul unor controverse. FOTO: Facebook
SJU Reşiţa, din nou în centrul unor controverse. FOTO: Facebook

Dorel Ureche, un bărbat de 66 de ani din Caransebeș, a murit în Spitalul Județean de Urgență din Reșița, într-un incident care ridică semne de întrebare atât asupra infrastructurii spitalului, cât și asupra reacției medicale.

În timp ce familia acuză spitalul, după ce bărbatul ar fi căzut pe scările interioare ale unității, de pe o treaptă veche și ciobită, conducerea unităţii medicale respinge ideea că impactul ar fi fost cauza decesului și susține că pacientul a suferit un infarc,.

Internat pe secția de Urologie, bărbatul ceruse învoire să plece temporar acasă, deoarece se simțea mai bine. La scurt timp după ieșirea de pe secție, s-a prăbușit lângă casa scărilor.

„A căzut lângă casa scărilor, lângă o treaptă ciobită de mai demult, și nu a avut nicio legătură de cauzalitate cu moartea bolnavului”, a declarat dr. Gheorghe Beg, director medical al spitalului.

Mulți pacienți și aparținători nu sunt de acord cu această concluzie şi dau dreptate familiei bărbatului de 66 de ani, acuzând starea jalnică a clădirii: „În spitalul ăsta e tot dărâmat”.

„Nu sunt condiții absolut deloc, nu e întreținut deloc, e dezastru!”, spun oamenii care trec zilnic prin holurile spitalului.

După cădere, Dorel Ureche a fost transportat imediat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde echipa medicală a început resuscitarea. Potrivit unui martor citat de presa locală, primele semne indicau posibile fracturi grave la nivelul capului și al coloanei cervicale şi, deşi manevrele au durat aproximativ 45 de minute, eforturile au fost în zadar.

Ce spune conducerea spitalului

Conducerea spitalului admite că infrastructura este într-o stare avansată de degradare, dar invocă lipsa investițiilor.

„E un accident regretabil, chiar nu doresc acest lucru nimănui. Trebuie să recunoaștem că spitalul este făcut în iunie 1973 și a suferit deteriorări. Din păcate, aceste deteriorări nu au fost rezolvate de foarte multă vreme”, a precizat Cosmin Librimir, managerul unității, citat de Digi24.

„Este o suspiciune că decesul s-a produs dintr-un infarct miocardic cu stop respirator”, a declarat dr. Gheorghe Beg în legătură cu moartea pacientului, subliniind că ancheta medico-legală va clarifica cauza exactă a morții.

Poliția a deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele tragediei.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au condus la decesul persoanei. Cauza decesului va fi stabilită în urma autopsiei”, a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Nemulțumirile pacienților se adună

Deocamdată, pozițiile oficiale rămân contradictorii: familia așteaptă concluziile legiștilor, în timp ce pacienții continuă să tragă semnale de alarmă privind starea periculoasă a spitalului.

Nu este primul caz în care pacienții se plâng de condițiile și de modul în care sunt tratați la Spitalul Județean din Reșița. În august 2025, doi tineri părinți au depus o plângere de malpraxis împotriva aceleiași unități medicale, după ce fetița lor a murit la doar o zi după naștere.

Copila s-a născut pe 20 iulie, prin cezariană, și a fost transferată de urgență, în stare gravă, cu elicopterul la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Potrivit părinților, medicii din Timișoara le-ar fi spus că o intervenție mai rapidă ar fi putut salva viața copilului și că „foarte multe cazuri grave vin de la Reșița”.

Reşiţa

