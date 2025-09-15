Video Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton

Un bărbat de 66 de ani a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton.

Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul cobora de la secția de Urologie. Bărbatul a fost dus imediat în Unitatea de Primiri Urgențe, însă medicii nu au mai putut face nimic. Acesta avea mai multe fracturi grave.

Medicii au încercat să îl resusciteze timp de 45 de minute, însă fără niciun rezultat, relatează Express de Banat.

”Astăzi, 15.09.2025, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Judeţean despre faptul că un bărbat de 66 de ani a decedat în această dimineaţă la unitatea medicală. Cadavrul bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală, urmând a fi efectuată necropsia, în urma căreia se va stabili cauza decesului”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În imagine se poate observa că marginea unei a dintre treptele scării de acces în spital e ruptă, însă potrivit UPU, pacientul ar fi făcut infarct și ca nu ar fi căzut din cauza scării deteriorate.

După cum se observă şi în imagini, treptele par vechi şi sunt rupte în mai multe locuri. De altfel, potrivit unor surse, o bucată s-ar fi desprins chiar când omul ar fi călcat pe ea, însă această informaţie nu a fost confirmată până acum, transmit Știrile ProTV.

După tragedie, poliţiştii au început verificările. Deocamdată, se fac cercetări într-un dosar pentru ucidere din culpă.