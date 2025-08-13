Video Un cuplu acuză Spitalul Județean Reșița de malpraxis, după ce nou-născutul lor a murit la o zi după naștere

Durere fără margini pentru o tânără familie din Bocșa, județul Caraș-Severin. Maria, primul lor copil, a murit la doar o zi după naștere, iar părinții acuză Spitalul Județean de Urgență Reșița de malpraxis.

Fetița s-a născut pe 20 iulie, prin cezariană, și a fost transferată de urgență cu elicopterul la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, în stare gravă. Medicii de acolo le-ar fi spus părinților că o intervenție mai rapidă ar fi putut schimba soarta copilului și că „foarte multe cazuri grave vin de la Reșița”.

Mama, o tânără de 27 de ani, s-a prezentat la spital cu patru zile înainte de naștere, acuzând dureri, dar a fost trimisă acasă de medicul curant.

Trei zile mai târziu, durerile s-au intensificat, însă, spun părinții, medicul care trebuia să fie de gardă și-a schimbat tura. În noaptea internării, contracțiile au devenit regulate, dar cezariana ar fi fost efectuată abia a doua zi.

„De ce în loc să ne bucurăm de nașterea primului nostru copil am fost obligați să organizăm funeraliile fetiței noastre?! Pentru că am fost tratată cu nepăsare și dispreț, pentru că am solicitat cezariană, dar doctorul a refuzat până când nu mai era altă soluție, pentru că am fost lăsate, și eu, și fetița, pe mâna unui asistent medical? De câți copii e nevoie să moară în spitalul din Reșița? Fetița fusese declarată de doctorul care m-a asistat pe perioada sarcinii, Mircea Achim, perfect sănătoasă. La naștere nu a venit, așa cum stabilisem și cum era în programarea gărzilor, că și-a sărbătorit ziua de naștere! L-a înlocuit Marius Onofrei, un medic lipsit de empatie, care mă întreba cum am suportat durerea când mi-am făcut tatuajul de pe picior”, a povestit mama îndurerată, conform Express de Banat.

Familia a depus plângere la poliție și la Colegiul Medicilor și intenționează să sesizeze și Ministerul Sănătății.