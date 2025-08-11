Pacient mort cu Candida auris înainte de actualul focar de la Spitalul Floreasca. De la cine a pornit răspândirea periculoasei ciuperci

La Spitalul Floreasca din Capitală, periculoasa ciupercă agresivă Candida auris a fost confirmată încă din toamna anului trecut, cu şapte luni înainte actualul focar, din cauza căruia au fost suspendate internările la Centrul de Arşi, potrivit Europa Liberă.

Vara aceasta s-a aflat că în Centrul pentru Arși al Spitalului Clinic de Urgență (Floreasca) din București, singurul în care pot fi tratați marii arși, a fost depistat un focar cu o astfel de infecție, la trei dintre cei șase pacienți. Lavinia Vlad este unul dintre ei, însă nici ea, nici ceilalți doi nu par să fie pacientul de la care ar fi pornit răspândirea ciupercii periculoase, scrie sursa citată.

În urmă cu mai bine de o jumătate de an, Marin Vlase, un pacient din secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca a fost depistat cu Candida auris, potrivit documentelor consultate de Europa Liberă.

Și în acest caz. și în privința celor trei din vara acestui an, depistate la șapte luni distanță între ele, la secții diferite, există dubii că ele ar fi fost raportate la Direcția de Sănătate Publică și mai departe, ierarhic.

Cum a murit Marin Vlase

Marin Vlase, pacientul decedat în toamna anului trecut, a ajuns la Spitalul Floreasca pe 4 septembrie, după ce a fost internat câteva zile la un spital privat, unde i-au fost puse trei bypass-uri la inimă.

La Floresca, a fost internat la etajul 6 al aceluiași corp de clădire, la Chirurgie Cardiovasculară.

Bărbatul, în vârstă de 72 de ani avea și alte infecții nosocomiale (contactate în spital). El și alte două paciente (Gabriela Popescu și Geta Ciupitu) s-ar fi infectat unii pe alții, potrivit rudelor acestora.

Cei trei au fost depistați cu două dintre cele mai periculoase bacterii intraspitalicești - Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumonia - și au murit în decurs de trei săptămâni.

Cele două paciente au murit înaintea bărbatului

Mai întâi s-au stins cele cele două paciente (în noiembrie 2024) iar apoi bărbatul, care a murit pe 1 decembrie 2024.

Familiile celor trei persoane care au murit anul trecut acuză că pacienții nu ar fi fost izolați pentru a fi prevenită transmiterea infecțiilor nosocomiale și că nu ar fi primit la timp tratamentul cu antibiotice (cazul Gabrielei Popescu), iar cel antifungic ar fi fost întrerupt (in cazu lui Marin Vlase)

Rudele mai acuză că pacienții nu ar fi fost izolați pentru prevenirea transmiterii infecțiilor nosocomiale și că nu ar ar fi fost raportate toate infecțiile către unitatea specifică de combatere a infecțiilor din cadrul unității (SPLIAAM) și nici către autoritățile cu atribuții în materie – ANMCS, INSP și DSP

Aparținătorii reclamă și lipsa unei anchete epidemiologice, dar și că ar fi fost ascunsă cauza reală a cel puțin unui deces: șocul septic (cazul Getei Ciupitu).