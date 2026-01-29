Părinții minorilor implicați în uciderea lui Mario vor fi vizați de plângeri penale. Anunțul avocatului Cuculis

Cazul morții lui Mario, adolescentul ucis în județul Timiș, continuă să genereze tensiuni și reacții puternice. Adrian Cuculius, avocatul familiei, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că urmează noi demersuri procedurale, care ar putea viza inclusiv părinții copiilor considerați responsabili pentru tragedie.

„Din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute nişte acte procedurale, care s-ar putea să implice şi nişte plângeri penale chiar cu privire la părinţii celor care se fac vinovaţi de moartea acestui copil”, a spus Cuculius.

Avocatul a insistat că, în lipsa unui dosar penal sau a unui ordin oficial, familia minorului de 13 ani - acuzat de crimă, dar care nu răspunde penal - are dreptul legal de a-l scoate din țară:

„Da, copilul poate fi scos din ţară şi singura măsură pe care o are este una de natură administrativă. În clipa aceasta, fără un dosar penal, fără un ordin, nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta”.

„Orice organ de urmărire penală poate deschide un dosar din oficiu”

Adrian Cuculius a sugerat că este posibil ca familia să încerce să-l trimită la o rudă în străinătate, însă autoritățile ar putea urmări ulterior situația și, dacă va fi necesar, să îi readucă în țară.

„Orice organ de urmărire penală poate deschide un dosar din oficiu”, a subliniat avocatul.

Amintim că primarul localității Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, declarat marți seara, tot la Antena 3 CNN, că a aflat neoficial despre intenția părinților de a-l scoate pe copil din țară.

„Așa a ajuns la mine: că intenționează să ducă băiatul afară. Tatăl lucrează în Spania, mama ar urma să plece și ea”, a spus edilul.

Totuși, edilul a ținut să precizeze că informația nu este confirmată oficial: „E doar o informație venită de la locuitori, din partea bunicilor, dar nu este verificată.”

În prezent, adolescentul de 13 ani se află internat într-o clinică de neuropsihiatrie.