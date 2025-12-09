Cât costă un brad natural de Crăciun în 2025

Crăciunul se apropie rapid, iar românii au intrat deja în febra pregătirilor, căutând tot ce le trebuie pentru masa de Sărbători și pentru decorarea casei cu brad și ornamente de sezon.

De la brazi naturali crescuți în plantații europene, tăiați sau cu rădăcină, până la brazi artificiali cu aspect cât mai realist, oferta magazinelor este variată, prețurile pornind de la câteva zeci de lei și ajungând până la câteva mii pentru exemplarele mari sau premium.

Prețul unui brad natural pornește de la 39 de lei

Principalele magazine de bricolaj din România au oferte extrem de variate, de la 39 de lei la Leroy Merlin și Dedeman pentru un brad natural micuț, până la 1.500 de lei un brad artificial cu led-uri la Hornbach și 9.999 lei un brad natural de 9-10 m la Magazinul de brazi.

Brazii artificiali de la Leroy Merlin au prețuri care pornesc de la aproximativ 199 lei și pot ajunge până la 549 lei, în funcție de înălțime și model, în timp ce brazii naturali tăiați costă între 39 lei și aproximativ 390 lei, în funcție de înălțime și calitate.

La Dedeman pot fi găsiți brazi naturali pornind de la 38,90 lei pentru unul cu înălțime între 1 și 1,3 m, cel mai scump brad artificial costând 358,99 lei pentru o înălțime cuprinsă între 2,5 și 3 m.

La Hornbach, brazii artificiali au prețuri care încep de la aproximativ 89 lei pentru modelele mici și compacte și urcă până la peste 1.500 lei pentru brazi mari, cu ramuri bogate și aspect natural. Brazii naturali, tăiați sau în ghiveci, pot fi găsiți în intervalul de preț de la 75 lei pentru exemplarele mici și până la 1.200 lei pentru brazii mai mari sau premium.

Magazinul de brazi.ro, operat de Silva Group România, oferă online pomi de Crăciun crescuți exclusiv în plantații private din Europa, fie tăiați, fie cu rădăcină, evitând brazii proveniți din tăieri ilegale, și astfel oferă iubitorilor de brazi naturali opțiunea de a alege un brad de calitate, la preț corect.

Cel mai mic preț este de 239 de lei pentru un brad de 1,5 - 1,75 m, iar cel mai scump se vinde cu 9.999 lei și are o înălțime de 9-10 m.

Cât costă un brad natural în ghiveci

Achiziţionarea brazilor la ghiveci este în trend de câţiva ani, deși prețurile sunt destul de mari în raport cu înălțimea. Oamenii îi preferă însă, pentru că rezistă mai mult timp și uneori chiar pot fi replantați.

La Dedeman, un brad natural „în ghiveci”, Abies Nordmanniana, H 100–150 cm (diametru ghiveci ~24 cm) costă 157,00 lei, în timp ce la Hornbach prețurile pornesc de la 140 de lei pentru un brad cu înălțime între 80 și 100 cm, și ajung la 190 de lei pentru o înălțime de 125 - 150 cm.

Un molid / brad mic în ghiveci (Picea glauca Conica, 60–70 cm) la Hornbach costă 115,00 lei.

Cât costă un brad natural în piețe

În piețe au început să apară brazi naturali, prețurile pornind de la 75 de lei și ajungând la 1.500 de lei, în funcție de dimensiune și calitate.

Astfel, în funcție de dimensiune, un brad de doi metri costă de la 250 lei, iar cei de trei metri pot ajunge la 500 de lei. Există însă și brazi mai mici, cu coroane mai puțin bogate, care costă între 75 și 150 de lei, în timp ce unul de șase metri costă 1.200 de lei.

Cât costă un molid

Romsilva a anunțat că a scos la vânzare peste 16.000 de brazi de Crăciun, din care 13.462 sunt din specia brad, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase.

Prețurile pornesc de la 17 lei pentru un molid cu înălțimea de până în 1,3 metri și ajung până la 39 de lei pentru un brad de 2-3 metri.

Pomii de Crăciun se pot achiziționa de la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte și de deal, unde există pepiniere silvice.

La cerere, se oferă și pomi cu rădăcina protejată sau la ghiveci, care pot fi ulterior replanțați, însă aceasta presupune costuri suplimentare.

În cazul vânzării în piețe sau alte locații, costurile de transport, manipulare și depozitare se adaugă la prețul final.

Când se împodobește bradul conform tradiției

Potrivit tradiției, bradul se împodobește în seara de Ajun, pe 24 decembrie. A doua zi, pe 25 decembrie, copiii vor găsi sub brad cadourile lăsate de Moș Crăciun.

Pe lângă luminițe sau globuri colorate, în vârful bradului trebuie să fie atașată o stea, reprezentând steaua care i-a condus pe magi până la pruncul Iisus.

Obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun are origini vechi și se leagă de anumite perioade istorice.

Bradul este considerat un pom al vieții, datorită faptului că rămâne verde chiar și în timpul iernii, simbolizându-l, astfel, pe Hristos, cel veșnic viu.

Se crede că acest obicei are rădăcini în tradițiile păgâne. Se bănuiește că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, care obișnuiau să aducă în casele lor ramuri verzi, pentru a marca reînvierea naturii și pentru a aduce speranță în timpul iernii.

Odată cu trecerea timpului, brazii de Crăciun erau împodobiți cu fructe, nuci, biscuiți și ghirlande din hârtie sau materiale textile.

Obiceiul de a împodobi bradul a devenit mai popular în Europa abia în secolul al XIX-lea, în special datorită influenței Reginei Victoria a Marii Britanii și a soțului ei, Prințul Albert, originar din Germania.

O ilustrație celebră a familiei regale, în care apare un brad de Crăciun decorat, a contribuit la popularizarea obiceiului în rândul clasei mijlocii și superioare.

În România, bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată la Palatul Domnesc al Regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866.