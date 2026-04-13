Accident grav pe DN7, în Vâlcea: un autoturism a fost proiectat lângă calea ferată. Mai multe victime, una resuscitată la fața locului

Un accident rutier grav s-a produs pe DN7, în localitatea Racovița, județul Vâlcea. Trei autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, unul dintre vehicule, înmatriculat în Sibiu, a fost proiectat în apropierea unei căi ferate. Sunt trei victime, iar una dintre ele (șoferul mașinii cu numere de Sibiu) este inconștientă și resuscitat la fața locului.

Echipajele de intervenție au constatat că o persoană a rămas încarcerată. Salvatorii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei, care a fost predată inconștientă echipajelor medicale. La fața locului au fost începute imediat manevrele de resuscitare, potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea.

De asemenea, pentru gestionarea situației a fost solicitat și un elicopter SMURD din județul Dolj.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că un bărbat de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Sibiu. În urma impactului, mașina condusă de acesta din urmă a fost aruncată în apropierea căii ferate.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului de 27 de ani, a unei pasagere de 23 de ani din același autoturism, precum și a unei alte pasagere aflate în celălalt vehicul implicat.

„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în apropierea localităţii Tuţuleşti, judeţul Vâlcea, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, unul dintre ele fiind proiectat în afara carosabilului, lângă calea ferată. Traficul rutier este oprit în ambele direcţii şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 16:00”, transmite Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Polițiștii rutieri, împreună cu pompierii, intervin la fața locului pentru acordarea primului ajutor, gestionarea situației și dirijarea traficului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului.