Accident cumplit în Ilfov: doi tineri de 20 de ani au murit după ce mașina lor s-a izbit de un copac și s-a răsturnat

Doi tineri în vârstă de 20 de ani și-au pierdut viața duminică seară, în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil, a lovit un arbore și s-a răsturnat.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul a avut loc în jurul orei 23:25, pe drumul D.N.1M, în localitatea Ciolpani. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Rutier.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Palatul Snagov către D.N.1L, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov, potrivit News.ro.

După ce a părăsit carosabilul, mașina s-a izbit de un arbore de mari dimensiuni, apoi s-a răsturnat pe plafon. În urma impactului extrem de puternic, atât șoferul, cât și pasagerul din dreapta față, ambii în vârstă de 20 de ani, au murit pe loc.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.