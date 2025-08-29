Un bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic

Localnicii din Vălenii de Munte au alertat poliția după ce au observat un bărbat în vârstă de 50 de ani care a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic.

Un incident grav a avut loc miercuri, 28 august, în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a abordat o tânără adolescentă care se afla singură, profitând de vulnerabilitatea acesteia din cauza unor afecțiuni psihice.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, trecătorii au intervenit în momentul în care l-au văzut pe bărbat atingând-o pe fată la piept. Localnicii, care au observat starea de pericol a fetei, au imobilizat agresorul și au alertat imediat Poliția prin apel la numărul unic de urgență 112.

Intervenția poliției

Polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au sosit rapid la fața locului și l-au reținut pe suspect. Într-un comunicat, autoritățile au oferit mai multe detalii: „Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele. Totodată, s-a stabilit că bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia și au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112”.

Bărbatul a fost condus la sediul de poliție și reținut pentru 24 de ore. Se cunoaște faptul că acesta nu are antecedente penale.

În contextul acestui caz, polițiștii subliniază importanța semnalării imediate către autorități a oricăror comportamente suspecte sau fapte de violență. Sprijinul publicului este esențial pentru a facilita o intervenție rapidă și eficientă și pentru a proteja victimele vulnerabile.