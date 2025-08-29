search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic

0
0
Publicat:

Localnicii din Vălenii de Munte au alertat poliția după ce au observat un bărbat în vârstă de 50 de ani care a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic. 

Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o adolescentă cu handicap psihic FOTO: Arhivă

Un incident grav a avut loc miercuri, 28 august, în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a abordat o tânără adolescentă care se afla singură, profitând de vulnerabilitatea acesteia din cauza unor afecțiuni psihice.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, trecătorii au intervenit în momentul în care l-au văzut pe bărbat atingând-o pe fată la piept. Localnicii, care au observat starea de pericol a fetei, au imobilizat agresorul și au alertat imediat Poliția prin apel la numărul unic de urgență 112.

Intervenția poliției

Polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au sosit rapid la fața locului și l-au reținut pe suspect. Într-un comunicat, autoritățile au oferit mai multe detalii: „Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele. Totodată, s-a stabilit că bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia și au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112”.

Bărbatul a fost condus la sediul de poliție și reținut pentru 24 de ore. Se cunoaște faptul că acesta nu are antecedente penale.

În contextul acestui caz, polițiștii subliniază importanța semnalării imediate către autorități a oricăror comportamente suspecte sau fapte de violență. Sprijinul publicului este esențial pentru a facilita o intervenție rapidă și eficientă și pentru a proteja victimele vulnerabile.

Ploieşti

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
mediafax.ro
image
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
playtech.ro
image
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este românul arestat în SUA, după ce autoritățile au văzut la mâna fiului un ceas de 40.000 de dolari! Bărbatul era căutat pentru mai multe furturi
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Horoscop luna Septembrie 2025. Trei zodii care trag lozul norocos
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Olivia Steer și Andi Moisescu: markteting sau despărțire adevărată?
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?