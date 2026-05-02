Tragedie în vacanța de 1 Mai: un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu un buggy la Breaza. Copilul de 6 ani se află la spital

Un bărbat de 37 de ani a murit sâmbătă, 2 mai, după ce s-a răsturnat cu un buggy în zona orașului Breaza. În vehicul se afla și familia sa, iar copilul a fost transportat la spital cu răni ușoare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier într-o zonă neamenajată, situată în proximitatea orașului Breaza, scrie Observatorul Prahovean.

Potrivit autorităților, bărbatul, în timp ce conducea un vehicul de teren de tip buggy pe un teren adiacent străzii Livezi din Breaza, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat.

În urma accidentului, acesta a murit, iar copilul său, în vârstă de 6 ani, a fost rănit ușor și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În vehicul se afla și mama minorului.

Având în vedere zona greu accesibilă în care s-a produs accidentul, la fața locului au intervenit echipaje de salvare, inclusiv cu mijloace adaptate terenului dificil.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.