Accident spectaculos în Franţa, unde un autobuz şi o maşină au ajuns în Sena. Imagini de la intervenţia salvatorilor

Scene pline de tensiune, joi, pe malul Senei, după ce tânără ce învăța să conducă un autobuz a pierdut controlul volanului şi acesta a ajuns în fluviu, împreună cu o altă maşină.

Un accident rutier spectaculos a avut loc în cursul dimineţii de joi, 30 aprilie, la Juvisy-sur-Orge, în departamentul francez Essonne, unde un autobuz și un autoturism au ajuns în Sena după o coliziune produsă pe malul fluviului.

Potrivit presei franceze, accidentul a avut loc în jurul orei 9:30, când șoferița autobuzului, care făcea școala de șoferi, a pierdut controlul într-o curbă. Vehiculul a lovit mai întâi o mașină parcată, apoi parapetele de protecție, iar în final atât autobuzul, cât și autoturismul au ajuns în apă.

Toate cele patru persoane aflate la bordul autobuzului, șoferița, instructorul său și doi pasageri, au fost salvate şi scoase la mal în siguranţă.

Intervenția a fost sprijinită și de o femeie care trăiește pe o barcă aflată în apropiere, la circa 20 de metri de locul accidentului, care a văzut scena și a reacționat imediat.

„Mi-am dat seama că se întâmplă ceva când am auzit țipete. M-am uitat pe fereastră și am văzut oameni în apă”, a povestit femeia.

„Pentru că avem colaci de salvare și scări, am reușit să scot una dintre fete, în timp ce alte persoane erau salvate de o barcă de intervenție. Foarte repede, ea a fost preluată de pompieri”, a detaliat ea.

La scurt timp, în zonă au ajuns aproximativ treizeci de pompieri, alături de echipaje ale brigăzii fluviale, care au securizat perimetrul și au supravegheat vehiculele scufundate. Operațiunea a atras și numeroși curioși pe malurile Senei, în timp ce ambarcațiuni de intervenție au continuat să patruleze zona.

→ Imaginea 1/4: autobuz Sena 03 Facebook Lamia Bensarsa Reda jpg

Intervenția de recuperare a început în jurul orei 13:00. Un camion de intervenție dotat cu macara a fost folosit pentru scoaterea mașinii din apă, iar ulterior s-a trecut la manevrele necesare pentru extragerea autobuzului, mult mai greu și complet inundat.

Imagini surprinse la fața locului arată desfășurarea operațiunii și ridicarea vehiculelor din Sena, într-o intervenție care a durat mai multe ore și a blocat temporar navigația fluvială.

Autoritățile au precizat că șoferița și instructorul său au fost testați negativ pentru alcool și droguri. Tânăra care învăța să conducă a fost plasată în arest preventiv, în cadrul anchetei care continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.