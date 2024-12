Elev la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina și originar din Mioveni, Ionuț Cosmin Culcuș a devenit cunoscut în toată țara după ce weekendul trecut a salvat viața unui bărbat care se înecase cu mâncare la o terasă.

Ionuț era la o terasă din Mioveni cu prietenii, atunci când unul dintre clienţi s-a înecat cu mâncare. Viitorul poliţist a acţionat imediat, efectuând manevra Heimlich și reușind astfel să evite o dramă. Momentele în care i-a salvat viața bărbatului au fost surprinse pe camerele de supraveghere, iar imaginile au fost postate pe pagina oficială a Poliţiei Române, devenind virale.

Ionuț Cosmin Culcuș are 24 de ani și a povestit pentru ”Adevărul” acele momente în care prin reacția sa rapidă a salvat viața unui bărbat. El a dezvăluit că la începutul acestui an a mai salvat viața unui bărbat care se înecase cu un covrig.

”Manevra Heimlich am învățat-o la Școala de Poliție. Nu mi-a fost ușor, știam că este ceva grav. Am simțit că trebuie să intervin. Și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că am putut ajuta și că am reusit să îl salvez pe acel bărbat. Persoana salvată mi-a mulțumit, a spus că murea dacă nu interveneam. Mi-a spus că mă pot baza pe el oricând și ca îmi este recunoscător. La începutul acestui an am mai ajutat o persoană, care se înecase cu o bucată dintr-un covrig”, a povestit Ionuț Cosmin Culcuș pentru ”Adevărul”.

Tânărul elev de la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina a practicat fotbalul timp de 12 ani, după care s-a decis să urmeze o carieră în Poliție.

Incidentul de la Mioveni a demonstrat încă o dată că este esențial este să ştim să avem reacție într-o situaţie de urgenţă. La acest capitol, România se numără printre codașele Europei. Conform statisticilor, 9 din 10 români nu ştiu cum să acorde primul ajutor.

”Ar trebui să fie făcute mai des în România cursuri de prim ajutor și ar trebui introduse în școli module cu cursuri de prim ajutor”, este de părere Ionuț Cosmin Culcuș.