Scandal la RASP Ploiești: singurul candidat a votat propriile condiții de concurs. Procedura a fost anulată

Singurul candidat la șefia Regiei Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești, membru al Consiliului de Administrație, a votat propriile condiții de concurs, stârnind acuzații de conflict de interese. Procedura de concurs a fost suspendată și, ulterior, anulată.

Situația a stârnit controverse, mai ales în contextul în care regia se confruntă cu dificultăți financiare, iar postul de director general este remunerat cu 153.653 lei anual.

Potrivit sursei citate, scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Ionuț Crețu a participat la formularea criteriilor de selecție, condiții pe care el însuși le îndeplinește integral. Procedura de selecție a fost suspendată.

„Iau în calcul varianta contestării în instanță a deciziei CA-ului privind anularea concursului. Am discutat deja cu un avocat specializat în astfel de cazuri, care a câștigat inclusiv un proces cu Hidroelectrica pe o procedură similară. Voi decide ce fac după ce văd motivarea oficială”, a declarat Crețu, potrivit observatorulprahovean.

Printre cerințele aprobate de Consiliul de Administrație se numără studii superioare într-un domeniu tehnic, economic sau juridic, minimum 10 ani de experiență profesională (din care cel puțin 7 în domeniul de pregătire) și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. CV-ul public al lui Crețu confirmă că acesta îndeplinește toate criteriile.

Întrebat despre posibilul conflict de interese, Crețu a respins acuzațiile: „Mi-am depus dosarul în baza OUG 109/2019, art. 18, alin. 3, care permite administratorilor să candideze pentru funcția de director. Am votat condițiile de concurs, la fel ca toți ceilalți colegi. Nu există nicio lege care să îmi interzică să particip, atâta vreme cât respect cerințele legale.”

Acesta a precizat că, după depunerea candidaturii, s-a abținut de la orice implicare ulterioară în procesul de selecție. „După ce m-am înscris, nu am mai participat la niciun pas al procedurii de selecție”, a adăugat Crețu.

RASP Ploiești, regie aflată în subordinea municipalității, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.