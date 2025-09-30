Tarifele la apă și canalizare în România: București și Ploiești, printre cele mai accesibile. Diferențe importante de tarif la nivel național

România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator.

. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară.

Conform clasamentului actualizat la 1 septembrie 2025, cele mai reduse costuri, fără TVA, pentru apă și canalizare se înregistrează astfel:

6,88 lei/m³ – Prahova, Ploiești (Apa Nova Ploiești) 9,91 lei/m³ – București (Apa Nova București) 10,64 lei/m³ – Ilfov, Chiajna (Veolia România)

Prin comparație, tariful mediu național este de 14,48 lei/m³ (fără TVA).

La polul opus, consumatorii din alte județe plătesc aproape triplu față de cei din Ploiești:

18,60 lei/m³ – Neamț (Apa Serv Piatra Neamț) 18,51 lei/m³ – Prahova (Hidro Prahova) 18,24 lei/m³ – Iași (APAVITAL)

Dincolo de extremele clasamentului, tarifele variază semnificativ în marile orașe:

● Timișoara – locuitorii plătesc 15,57 lei/m³

● Buzău – 17,01 lei/m³ (fără TVA) pentru apă și canalizare, printre cele mai mari din țară

● Brașov – tariful cumulat este de 13,25 lei/m³, aproape de media națională

● Constanța – tariful cumulat ajunge la 15,13 lei/m³

● Bacău – 17,26 lei/m³

Aceste valori confirmă diferențele regionale și arată că, în unele municipii, tarifele depășesc media națională de 14,48 lei/m³. Se confirmă astfel discrepanțele existente la nivel național, unde facturile sunt influențate de eficiența rețelelor, costurile de pompare și de epurare, dar și de nivelul investițiilor realizate de operatori.

În București, modernizările au permis menținerea unor tarife scăzute comparativ cu alte mari orașe din țară.